मैंक्रो के साथ यह घटना नए पोल के बाद हुई है जिसमें बताया गया है कि फ्रास में उनकी लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.

  मैं सड़क पर हूं... न्‍यूयॉर्क पुलिस ने जब रोका फ्रांस के राष्‍ट्रपति मैंक्रो को, ट्रंप को भी किया कॉल लेकिन... 
  • फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो को न्यूयॉर्क में अमेरिका के ट्रंप काफिले के कारण सड़क पर रोक दिया गया था.
  • न्यूयॉर्क पुलिस ने मैंक्रो की गाड़ी को रोका और ट्रंप के काफिले को रास्ता देने के लिए इंतजार करना पड़ा.
  • मैंक्रो ने खुद ट्रंप को फोन कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी पैदल चलना पड़ा.
न्‍यूयॉर्क:

फ्रांस, संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)के ताकतवर P5 का मेंबर है.  जब इसी संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में हिस्‍सा लेने के लिए फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो न्‍यूयॉर्क पहुंचे तो उनके लिए एक बेहद शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई. डोनाल्‍ड ट्रंप के मोटरकेड ने बता दिया कि जब-जब दुनिया फ्रांस और अमेरिका के बीच शक्ति की तुलना करेगी तो बाजी अमेरिका के ही हाथ आएगी. दरअसल न्‍यूयॉर्क सिटी की पुलिस ने मैंक्रो की गाड़ी को रोक लिया. न‍ सिर्फ मैंक्रो को रोका गया बल्कि उन्‍हें ट्रंप के काफिले को रास्‍ता देने के लिए सड़क पर ही इंतजार करने को मजबूर किया गया. मैंक्रो के लिए निश्‍चित तौर पर शर्मनाक पल था. 

'मुझे बहुत अफसोस है'

मैंक्रो की 'बेइज्‍जती' का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि मैंक्रो जैसे ही यूएन के न्‍यूयॉर्क स्थित हेडक्‍वार्टर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर फंस जाते हैं. यहां पर एक पुलिस अधिकारी मैक्रों से कहता है, 'मुझे बहुत अफसोस है मिस्‍टर प्रेसीडेंट, एवरीथिंग इज फ्रोजन.' फ्रोजन यानी सबकुछ ब्‍लॉक है. फ्रांस के मुखिया इसके बाद खुद इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं. वह ट्रंप को कॉल करते हैं. 

आखिरकार पैदल ही जाना पड़ा

मैंक्रो फोन पर ट्रंप को कहते हैं, 'अंदाजा लगाइए, मैं इस समय सड़क पर हूं क्‍योंकि सबकुछ आपके लिए रोक दिया गया है.' लेकिन कई मिनटों के बाद भी मैंक्रो को इंतजार ही करना पड़. अंत में फ्रांस के राष्‍ट्रपति को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सड़क पर ही इंतजार करना पड़ गया. जब पैदल चलने वालों के लिए सड़क को खोला गया तो वह चलकर अपने गंतव्‍य तक पहुंचे. मैंक्रो संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अमेरिका में हैं. 

ताकत का प्रदर्शन 

मैंक्रो का वीडियो वायरल होते ही एक्‍स पर यूजर्स ने अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी. एक एक्‍स यूजर ने लिखा, 'यह सिर्फ एक मिक्‍स-अप नहीं है बल्कि ताकत का प्रदर्शन है. जब दुनियाभर के नेताओं को रोक दिया जाता है ताकि ट्रंप को रास्‍ता मिल सके, आपको समझ जाना चाहिए कि किसका सम्‍मान ज्‍यादा है.' एक और यूजर ने कहा, 'मैक्रों को पता चल गया है कि अमेरिका में कौन सारे मसलों को चलाता है, भले ही वे ड्यूटी पर न हों.'

कुछ यूजर बोले मैंक्रो की बेइज्‍जती 

एक यूजर ने इस पूरी स्थिति को अपमानजनक करार दिया है. यूजर ने लिखा, 'अपमानजनक, फ्रांसीसी राष्‍ट्रपति फुटपाथ पर फंसे हुए हैं जबकि ट्रंप का काफिला किसी शाही परेड की तरह घूम रहा है.' एक और यूजर ने टिप्पणी की कि यह बेहद 'अजीब' है. यह एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन और गंभीर अपमान है.'

दिलचस्‍प बात है कि मैंक्रो के साथ यह घटना नए पोल के बाद हुई है जिसमें बताया गया है कि फ्रास में उनकी लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. मैंक्रो जो इस समय देश में बड़े संकट में हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर 17 प्रतिशत हो गई है और यह 2017 में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से सबसे कम है. 

Emmanuel Macron, Macron Unga, UNGA 2025
