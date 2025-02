विदेश मंत्री जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री वांग से मुलाकात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यहां जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. जयशंकर जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की दो दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में हैं.

उन्होंने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘ जोहानिसबर्ग में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आज सुबह सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात का अवसर मिला.''

जयशंकर ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. यह बैठक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच हो रही है.

The G20 Foreign Ministers Meeting in Johannesburg provided an opportunity to meet CPC Politburo member and FM Wang Yi of China this morning on its sidelines. pic.twitter.com/sX3aMu1new