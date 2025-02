'म्यांमार की स्थिति के कारण एशियाई राजमार्ग पर काम रुका': एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ जुड़ने में भारत की पड़ोस नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है. यह मोड़ भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (आईएमटीटी) राजमार्ग के पूरा होने से आएगा, जो वर्तमान में म्यांमार में आंतरिक संघर्ष के कारण चुनौती का सामना कर रहा है. जयशंकर ने कहा कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, चाहे वह बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार में हो. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत ने कोविड​​​​-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों को टीके भेजे.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत और आसियान के बीच संबंधों में लगातार वृद्धि और गहराई हो रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी पक्षों को आगे बढ़कर लाभ उठाना चाहिए. यह बयान 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट' विषय पर एक सत्र में दिया गया था.

