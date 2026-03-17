पिता की हो गई मौत, 'मांस के टुकड़ों' में बदला सेना का टॉप कमांडर… तो फिर मोजतबा खामेनेई ने इजरायल-US के हमले को कैसे दी मात

ईरान पर हुए अमेरिकी-इजरायली हमले की एक खौफनाक अंदरूनी कहानी सामने आई है. लीक ऑडियो के हवाले से दावा किया गया है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई महज कुछ मिनट के फर्क से मौत के मुंह से लौटे. जबकि उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत परिवार के कई सदस्य इस हमले में मारे गए.

हमले से कुछ मिनट पहले बाहर निकले और बच गई जान

रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी की सुबह करीब 9:32 बजे तेहरान स्थित खामेनेई कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ. बताया गया कि मोजतबा खामेनेई हमले से कुछ ही मिनट पहले किसी काम से बाहर आंगन में निकले थे और वापस इमारत में जा रहे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ.

इस हमले में उनकी पत्नी ज़हरा हद्दाद-अदिल और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोजतबा को सिर्फ पैर में मामूली चोट आई.

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'कुछ किलो मांस” में बदल गया टॉप सैन्य अधिकारी

लीक ऑडियो में हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के सैन्य प्रमुख मोहम्मद शिराजी का शरीर पूरी तरह चिथड़े-चिथड़े हो गया. पहचान के लिए सिर्फ 'कुछ किलो मांस' ही बचा था.

परिवार के और सदस्य भी बने निशाना

ऑडियो में यह भी दावा किया गया कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के दामाद मिसबह अल-हुदा बाघेरी कानी का सिर हमले में दो हिस्सों में बंट गया था. वहीं, खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई पास में ही मौजूद थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे.

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एक साथ कई ठिकानों पर हमला

बताया गया कि यह हमला बेहद सुनियोजित था, जिसमें एक ही समय पर कॉम्प्लेक्स के कई हिस्सों, खासतौर पर खामेनेई परिवार से जुड़े आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया. हालांकि, इस लीक ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें सामने आई तस्वीरें ईरान-इजरायल-अमेरिका टकराव की भयावहता और उसके मानवीय नुकसान को बेहद करीब से दिखाती हैं.