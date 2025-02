क्या एलन मस्क के 4 साल के बेटे ने ट्रंप से कहा 'अपना मुंह बंद रखो'? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का मीडिया ब्रीफिंग के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एलन मस्क का चार साल का बेटा डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कह रहा है. सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्टों में दावा किया गया है कि मस्क के बेटे ने ट्रंप से कहा, "आप राष्ट्रपति नहीं हैं... आपको चले जाने चाहिए." साथ ही यहां तक कहा कि, "मैं चाहता हूं कि आप अपना मुंह बंद रखें."

Elon Musk's son tells Trump, “You're not the President and you need to go away” pic.twitter.com/z3e09vbXBL