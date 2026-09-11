राजकुमारी डायना की 1994 में पहनी ड्रेस की हो रही नीलामी, कीमत है करोड़ों में

साल 1994 में सितंबर की एक शाम वेल्स की राजकुमारी डायना ने जो ड्रेस पहनी थी, वह अपने डिजाइन की वजह से ही यादगार बन गई थी. काली, फिटेड, ऑफ-द-शोल्डर, स्किन-टाइट और छोटी. हालांकि, इसकी एक और खासियत है इसने फ़ैशन की एक पूरी कैटेगरी को परिभाषित किया, जिसे बाद में "रिवेंज ड्रेसिंग" के नाम से जाना गया.

"रिवेंज ड्रेसिंग" नाम क्यों

जिस रात चार्ल्स ने टीवी पर अपनी बेवफाई का खुलासा किया, उसी रात डायना ने यह ड्रेस पहनी थी. मीडिया ने तुरंत इसे "रिवेंज ड्रेस" का नाम दे दिया. अब, 1997 के बाद पहली बार, इसे नीलामी के लिए रखा जा रहा है. दिसंबर में, सोथबीज इस ड्रेस को बेचेगा, जिसे क्रिस्टीना स्टैम्बोलियन ने डिजाइन किया था. इसकी अनुमानित कीमत £110,000 से £220,000 (रुपये में 1,42,12,000 से 2,84,24,000) के बीच है. इस महीने इसे लंदन के नीलामी घर में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, और फिर इसे हांगकांग, जिनेवा और न्यूयॉर्क ले जाया जाएगा, जहां इसे बेचा जाएगा.

सोथबीज में हैंडबैग और फ़ैशन की ग्लोबल हेड, मॉर्गन हलिमी कहती हैं कि यह ड्रेस बहुत खास है, क्योंकि इसकी अहमियत सिर्फ इसके डिजाइन तक ही सीमित नहीं है. फ़ैशन की दुनिया में इसकी एक अनोखी जगह है, क्योंकि यह उन बहुत कम मौकों में से एक है जब कोई ड्रेस सिर्फ फ़ैशन से आगे बढ़कर सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा बन जाती है. इस डिजाइन को लेकर 1990 के दशक से ही चर्चा रही है. जब डायना ने 1997 में एक चैरिटी नीलामी के तहत खुद यह ड्रेस बेची थी, तो इससे £39,098 मिले थे, जो आज के हिसाब से लगभग £100,000 के बराबर हैं. जिस परिवार ने इसे खरीदा था, उनके पास यह तब से है.

फैशन क्वीन थीं डायना

इसे इंटरनेट के शुरुआती दौर में पहना गया था, लेकिन 'रिवेंज ड्रेस' शब्द आज ऑनलाइन दुनिया में काफी मशहूर है. यह ड्रेस एक वायरल पल बन गई थी और यह डायना के अपनी कहानी खुद तय करने का एक उदाहरण थी. हलिमी कहती हैं, "उन्होंने एक ऐसा लुक अपनाया जो लोगों ने उन्हें पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था. इससे उन्हें अपने लिए खड़े होने का अपना पक्का इरादा दिखाने और उस कहानी को अपने तरीके से पेश करने का मौका मिला, जो उनकी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए दिल तोड़ने वाली हो सकती थी."

अपनी मौत के बाद के लगभग 30 सालों में, डायना युवा पीढ़ियों के लिए फ़ैशन की मिसाल बनी हुई हैं. 2013 में रिहाना ने भी उनकी तारीफ करते हुए 'ग्लैमर' से कहा, "उनका हर लुक एकदम सही था. कपड़ों के मामले में उनका अंदाज बहुत ही बेबाक और जबरदस्त था."

यह भी पढ़ें-

किले जैसी कार, पग-पग पर टॉप कमांडो का घेरा... रूस से ज्यादा चाकचौबंद है दिल्ली में पुतिन की सुरक्षा