लेडी डायना या प्रिंसेज ऑफ वेल्‍स, यूं तो अपने नेक कामों के लिए आज तक याद की जाती हैं. लेकिन उनकी मैरिड लाइफ भी हमेशा खबरों में रहती है. एक बार‍ फिर डायना का जिक्र छिड़ा है और इस बार उनका जिक्र उसी ब्‍लैक ड्रेस को लेकर हो रहा है जिसे 'रिवेंज ड्रेस' कहा जाता है. डायना को गुजरे तीन दशक का समय होने वाला है लेकिन आज भी उनकी एक-एक स्‍टाइल फैशन पंडित के जुबां पर रहती है. उन्‍हें शाही परिवार के उस शख्‍स के तौर पर माना गया जो स्‍टाइलिश तो था लेकिन उसमें भी एक सादगी नजर आती. अब जिस ब्‍लैक रिवेंज ड्रेस के बारे में आप सुन रहे हैं, उस ड्रेस के साथ ही डायना ने अपना बोल्‍ड अवतार पहली बार दुनिया को दिखाया था. शाही घराने की बहू डायना के 'सेक्‍सी' अवतार को देखकर उस समय ब्रिटिश मीडिया हैरान रह गया था.

पेरिस में डायना की रिवेंज ड्रेस

20 नवंबर को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में प्रिंसेज ऑफ वेल्‍स के वैक्‍स स्‍टैच्‍यु को दुनिया के सामने लाया गया. इस स्‍टैच्‍यु में डायना ने वही ब्‍लैक र‍िवेंज ड्रेस पहनी हुई है. इस स्‍टैच्‍यु को उसी दिन पर लॉन्‍च किया गया जब उनके मशहूर बीबीसी पैनोरमा इंटरव्यू के 30 साल पूरे हो गए. म्‍यूजियम ने खुद यह बात कबूल की कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उस ब्रॉडकास्‍ट में डायना ने पहली बार अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी. इसी इंटरव्‍यू में डायना ने कहा था, 'हमारी शादी में हम तीन लोग थे इसलिए यह एक थोड़ा भीड़भाड़ वाला रिश्‍ता था.' डायना की कही हुई यह बात आज भी चर्चा का विषय बन जाती है. इसी लाइन ने किंग चार्ल्‍स के धोखे पर एक मुहर लगा दी थी.

क्‍या था उसे रिवेंज ड्रेस का किस्‍सा

अब आपको बताते हैं उस ब्‍लैक रिवेंज ड्रेस का किस्‍सा. बात 29 नवंबर 1994 की है और डायना लंदन में वैनिटी फेयर की पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची थीं. पहली बार डायना ने ऑफ शोल्‍डर और स्‍वीटहार्ट नेकलाइन वाली ब्‍लैक ड्रेस पहनी थी. उनके हेयरकट से लेकर नेकपीस तक सबकुछ काफी बोल्‍ड और सेक्‍सी था. प्रिंसेज ऑफ वेल्‍स का वह लुक पहली बार दुनिया के सामने आया और सबकी आंखों में कैद हो गया. कार से उतरती हुई डायना पर फोटोग्राफर्स की तो नजरें थीं ही साथ ही साथ बाकी लोग भी उन्‍हें देख रहे थे. सर्पेन्टाइन गैलरी पर हुई वह पार्टी आज तक यादगार बनी हुई है. इसी ड्रेस को रिवेंज ड्रेस कहा गया क्‍योंकि जिस दिन डायना ने यह ड्रेस पहनी, उसी दिन चार्ल्‍स ने खुलकर अपने एक्‍स्‍ट्रा मैरिटल अफेयर की बात को कबूल किया था.

उल्‍टा पड़ गया चार्ल्‍स का दांव

चार्ल्‍स ने डॉक्‍यूमेंट्री, 'चार्ल्‍स: द प्राइवेट मैन, द पब्लिक रोल,' में पहली बार पब्लिकली यह माना था कि उन्‍होंने कैमिला पार्कर बाउल के साथ शादी के बाहर रिश्‍ते बनाए थे. जहां एक तरफ ब्‍लैक रिवेंज ड्रेस से दुनिया डायना का नया रूप देखकर उन्‍हें और प्‍यार करने लगी थी तो वहीं चार्ल्‍स जो उस समय प्रिंस थे, जनता के सबसे बड़े दुश्‍मन बन चुके थे. हालांकि डायना ने जब यह ड्रेस पहनी तो उनका सेप्रेशन हो चुका था और दोनों दिसंबर 1992 से अलग रह रहे थे. कई लोगों का मानना था कि चार्ल्‍स, डायना के लिए सही नहीं थे. लेकिन उनका इंटरव्‍यू आते ही ब्रिटिश जनता डायना के पक्ष में हो गई.

डायना और चार्ल्‍स के उलझे रिश्‍ते

डॉक्‍यूमेंट्री में चार्ल्‍स और डायना के उलझे हुए रिश्‍तों को दिखाया गया था. इसी में चार्ल्‍स ने डायना को धोखा देने की बात मानी थी. यूं तो डॉक्‍यूमेंट्री का मकसद प्रिंस चार्ल्‍स के लिए संवेदना जुटाना था लेकिन दांव उल्‍टा पड़ गया. इंटरव्‍यू में चार्ल्‍स से पूछा गया कि क्‍या वह अपनी शादी में वफादार रहे हैं? उनसे यह सवाल पूछा जाना था कि सारे समीकरण बिगड़ गए. चार्ल्‍स ने जवाब दिया, 'हां. तब तक जब तक हम दोनों टूट नहीं गए, हमनें बहुत कोशिशें कीं.' चार्ल्‍स उस समय कैमिला को डेट कर रहे थे. इसी शाम जब सब लोग प्रिंस चार्ल्‍स का इंटरव्‍यू देखने में बिजी थे, डायना उसी दिन ब्‍लैक रिवेंज ड्रेस में बोल्‍ड अवतार में जनता के सामने आ गईं, जिसकी किसी ने कल्‍पना नहीं की थी.

ड्रेस पर बदला डायना ने फैसला

जो ड्रेस डायना ने पहनी वह एक कॉकटेल ड्रेस थी और साल 1991 में डायना ने इसे क्रिस्टिना स्‍टेमबोलियान से खरीदा था. हालांकि उस समय तक वह इस बात को मानती थीं कि यह ड्रेस काफी बोल्‍ड है और उन पर नहीं जंचेगी. डायना की सोच कुछ हद तक सही थी क्‍योंकि यह ड्रेस बहुत ज्‍यादा रिवीलिंग थी और शाही परिवार एक ड्रेस कोड को फॉलो करता है. कहते हैं कि डायना ने उस इवेंट में कोई और ड्रेस पहनना चाहती थीं. ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रेस की डिटेल्‍स सार्वजनिक हो गई थीं और फिर डायना ने अपना मूड बदल दिया.

शाही परिवार को डायना का संदेश

उनकी स्‍टाइलिस्‍ट रहीं एना हार्वे ने एक इंटरव्‍यू में बताया था, 'डायना उस इवेंट में बहुत ही बेशकीमती लगना चाहती थीं.' इवेंट के अगले दिन मीडिया में स्‍वीटहार्ट नेकलाइन वाली ब्‍लैक ड्रेस पहने हुए डायना की फोटोग्राफ्स छाई हुई थीं और 'Princess Diana Revenge Dress' इस टाइटल के साथ उन पर खूब आर्टिकल छपे थे. डायना, चार्ल्‍स से अलग हो चुकी थीं और तलाक की प्रक्रियांए चालू हो गई थीं. वह यह जानती थीं कि अब उन्‍हें शाही परिवार का सख्‍त ड्रेस कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है. वह अपनी खुद की पहचान कायम करना चाहती थीं. इस पार्टी के बाद से ही डायना को एक विद्रोही महिला के तौर पर देखा जाने लगा. एक ऐसी महिला जिसने ड्रेसिंग के जरिये शाही परिवार को संदेश दिया कि उसने अपने सोचने का तरीका अब बदल दिया है.

