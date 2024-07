ट्रंप की ओर बढ़ती गोली की फोटो खींच ली, जानें कौन है कमाल का फोटोग्राफर

डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी समय के अनुसार शनिवार शाम को 6.15 बजे के करीब गोली लगी थी, जो उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई थी. ट्रंप पर यह हमला पेंसिलवेनिया में उनकी चुनावी रैली के दौरान किया गया था और जब बुलेट चली थी तो एक फोटोग्राफर ने ट्रंप पर चलने वाली गोली को भी कैप्चर कर लिया था. इतना ही नहीं इसके बाद से यह बुलेट वाली तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि किस फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को खींचा था.

दरअसल, द न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ फोटोजर्नलिस्ट डग मिल्स ने डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक से निकल रही इस आइकॉनिक बुलेट की तस्वीर क्लिक की है. डग मिल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, "पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मुट्ठी बंद कर रहे थे लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया और चेहरा पीला पड़ गया और उनके चेहरे के साइड में खून दिखाई दे रहा था."

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Zoom in right above President Trump's shoulder and you'll see a bullet flying in the air to the right of President Trump's head following an attempted assassination. pic.twitter.com/FqmLBCytoW