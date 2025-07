अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है और इस बार उन्होंने दुनिया की सबसे चर्चित 'पुलिस चेजिंग' मोमेंट का सहारा लिया है. शनिवार को ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर एक एडिटेड तस्वीर साझा की, जिसमें वो मशहूर OJ सिम्पसन व्हाइट फोर्ड ब्रोंको कार चेज की नकल करते नजर आए. तस्वीर में ओबामा को एक भगोड़े की तरह सफेद ब्रोंको चलाते दिखाया गया है, जबकि ट्रंप एक पुलिस वैन में उनका पीछा करते नजर आ रहे हैं.

इस तस्वीर में उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को भी शामिल किया गया है, जिन्हें लंबे बालों और कॉलेज के दिनों वाले युवा लुक में एक दूसरी स्क्वॉड कार में पीछे आते दिखाया गया है. वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने भी इस तस्वीर को अपने X अकाउंट पर मजाकिया इमोजी के साथ शेयर किया है.

🚨 LMAO! President Trump just posted a photo of he and JD Vance chasing down Obama in police cars...



...look closer at JD's face. No way 🤣 pic.twitter.com/iuecL7LcLE