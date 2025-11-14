ट्रंप अगले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में होंगे शामिल, बड़े दल के साथ पहुंचेंगे दावोस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक- दावोस फोरम में शामिल होंगे. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. हर साल होने वाली इस सभा में व्यापारिक और राजनीतिक नेता गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं.

इससे पहले ब्लूमबर्ग न्यूज ने योजनाओं से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया था कि ट्रंप एक बड़े दल के साथ इस फोरम में भाग लेंगे. अगर इस साल की बात करें तो 2025 की वार्षिक बैठक ट्रंप के शपथग्रहण के दिन ही यानी 20 जनवरी को शुरू हुई और कई दिनों तक चली. ट्रंप ने वीडियो लिंक द्वारा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया था.

दावोस फोरम क्या है?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में हुई थी. स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है.

दावोस फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक है, जो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हर साल जनवरी में आयोजित होती है. इस बैठक में व्यापारिक नेता, राजनेता, शिक्षाविद और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति वैश्विक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं. यह बैठक सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए समर्पित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन (WEF) की सबसे प्रसिद्ध वार्षिक बैठक है.

इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए व्यापार, सरकार और समाज के प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है. यहां इस मंच पर वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, और नई तकनीकों के प्रभाव.

