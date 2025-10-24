अब ड्रग्स तस्करों के पीछे ट्रंप! घर में घुस-घुसकर मारने का मिशन तैयार

अमेरिका में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रुकते नहीं दिख रहे हैं. अमेरिका की ओर कथित रूप से ड्रग्स लाते 8 जहाजों को अबतक हवाई हमले में मार गिराने वाले ट्रंप अब ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते दिख रहे हैं. ट्रंप ने पूरी तरह हिंट दे दिया है कि अब वो दूसरे देश की जमीन के अंदर भी इन ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मिशन शुरू करने वाले हैं. हालांकि इस मामले में ट्रंप साफ कह रहे हैं कि वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे, अगर वो किसी और देश के अंदर जमीन पर हमला करते हैं तो अमेरिका की संसद को इसकी पहले से सूचना जरूर देंगे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके प्रशासन के पास वेनेजुएला के पास उन जहाजों पर हमले करने का कानूनी अधिकार है जिनसे ड्रग्स की तस्करी की जाती है, लेकिन अगर उनकी सरकार किसी और देश की जमीन पर ड्रग्स तस्करों के टारगेट को निशाना बनाना शुरू करने का फैसला करता है तो वह कांग्रेस (संसद) में वापस जा सकते हैं.

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से कहा, "हमें ऐसा करने की इजाजत है, और अगर हम जमीन से ऐसा करते हैं, तो हम कांग्रेस में वापस जा सकते हैं." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जमीन पर कथित ड्रग्स तस्करों को निशाना बनाने के लिए "पूरी तरह से तैयार" है. उन्होंने कहा, "अगर वे जमीन के रास्ते आए तो हम उन पर बहुत जोरदार प्रहार करेंगे.. हम संभवतः कांग्रेस में वापस जाएंगे और बताएंगे कि जब हम देश में जाएंगे (जमीन पर हमला) तो हम क्या करेंगे. हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है... मैं ऐसा करना चाहूंगा."

ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के एक प्रोग्राम में रिपोर्टरों से कहा कि उनकी सरकार की कार्रवाई के तहत पिछले महीने में लगभग 3,200 कथित ड्रग कार्टेल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है. ट्रंप ने कहा, "आप जानते हैं कि वे हमेशा शिकायत करेंगे, लेकिन हमें उनके पीछे जाना चाहिए था. इसलिए हम निश्चित रूप से जा रहे हैं."

