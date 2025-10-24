विज्ञापन
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलडोजर से क्या-क्या तुड़वाया? सैटेलाइट इमेज से देख लीजिए

व्हाइट हाउस में तोड़फोड़ डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. ट्रंप बुलडोजर चलाकर अपना कौन सा 15 साल पुराना सपना पूरा करना चाहते हैं, यहां जानिए.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलडोजर से क्या-क्या तुड़वाया? सैटेलाइट इमेज से देख लीजिए
  • डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को पूरी तरह तुड़वाया, यहां 300 मिलियन डॉलर का बॉलरूम बनेगा
  • सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईस्ट विंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और मलबे का क्षेत्र बन गया है
  • ट्रंप ने पहले कहा था कि नया बॉलरूम मौजूदा इमारत को नहीं छुएगा, लेकिन तस्वीरों और तोड़फोड़ से यह दावा गलत साबित
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलवाया है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि बुलडोजर ने अपना काम भी पूरा कर दिया है. ट्रंप को अपना विशाल नया 300 मिलियन डॉलर का बॉलरूम बनाना है और इसके लिए बुलडोजर चलाकर व्हाइट हाउस के पूरे ईस्ट विंग को ही तोड़ दिया गया है. तोड़फोड़ का यह काम तब पूरा हुआ जब व्हाइट हाउस ने एक लिस्ट जारी करके बताया है कि इस नए बॉलरूम को बनाने के लिए कौन कौन सी कंपनी और बिजनेसमैन दान/ डोनेशन दे रहे हैं. इसमें एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने पहले और अब की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है. इन तस्वीरों के अनुसार, उस क्षेत्र में अब मलबे का एक भूरा धब्बा देखा जा सकता है, जिस पर पहले प्रतिष्ठित इमारत हुआ करती थी. एक महीने से भी कम समय पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरें उस विंग को दिखाती हैं जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी का ऑफिस था. 

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक के हिस्से को पूरी तरह मिट्टी में मिलाया गया है और यह ट्रंप द्वारा पहले की गई घोषणा से कहीं बड़े लेबल पर हुआ है. यह वस्तुतः बिना किसी चेतावनी के हुआ. ट्रंप ने जुलाई में जब अपनी योजनाओं का खुलासा किया, तो उन्होंने कहा था कि 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम बनाने के लिए "वर्तमान इमारत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा" और यह "इसके (अभी वाली इमारतों) पास होगा लेकिन इसे छूएगा नहीं."

बता दें कि अब इस बदलाव को "बहुत जरूरी" बताते हुए ट्रंप ने दावा है किया कि व्हाइट हाउस बॉलरूम का विचार 150 से अधिक वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नए, बड़े, सुंदर व्हाइट हाउस बॉलरूम के निर्माण के लिए व्हाइट हाउस के मैदान पर काम शुरू हो गया है. व्हाइट हाउस से पूरी तरह से अलग, ईस्ट विंग को इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूरी तरह से आधुनिक बनाया जा रहा है, और जब यह पूरा हो जाएगा तो यह पहले से कहीं अधिक सुंदर होगा."

