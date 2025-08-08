ट्रंप और पुतिन अगले हफ्ते होंगे आमने-सामने, बिना जेलेंस्की यह बातचीत यूक्रेन में ला पाएगी शांति?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति की आमने सामने की बैठक तय हो गई है. ट्रंप ने गुरुवार, 7 अगस्त (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि वह यूक्रेन युद्ध पर आगे की वार्ता के लिए व्लादिमीर पुतिन से अगले हफ्ते मिलेंगे, भले ही पुतिन ने अब तक यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक न की हो. IANS की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में उनकी ट्रंप के साथ बैठक करने की उम्मीद है. यह बैठक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हो सकती है.

पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने शर्त रखी है कि ट्रंप और पुतिन के बीच किसी आमने सामने की बैठक से पहले पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक करनी होगी. अब साफ है कि अमेरिका ने वो शर्त हटा ली है. ट्रम्प ने रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने (सीजफायर) पर समझौते के लिए शुक्रवार तक का समय दिया था. अगर इस डेडलाइन तक बात नहीं बनी तो नए प्रतिबंधों की धमकी दी थी.

लेकिन अब ओवल ऑफिस में पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह शुक्रवार तक के अपने डेडलाइन पर अभी भी कायम है, ट्रंप ने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया. ट्रंप ने कहा, ''यह (पुतिन) उन पर निर्भर है.. हम देखेंगे कि उन्हें क्या कहना है."

जनवरी में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की कुर्सी पर लौटने के बाद से ट्रंप यूक्रेन पर सैन्य हमले को रोकने के लिए रूस पर दबाव डाल रहे हैं.

क्रेमलिन (रूसी सरकार) ने भी गुरुवार को कहा कि पुतिन "आने वाले दिनों" में ट्रंप के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी नेता ने अनिवार्य रूप से जेलेंस्की को भी इसमें शामिल करने से इनकार कर दिया.

इस बीच जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि उन्हें किसी भी वार्ता में शामिल होना होगा. लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलना आवश्यक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरलता से कहा: "नहीं, वह नहीं करेंगे."

पुतिन ने शिखर सम्मेलन के लिए संभावित स्थान के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का नाम लिया है, लेकिन वाशिंगटन ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

अगले हफ्ते ही होगी बैठक?

जून 2021 में जिनेवा में जो बाइडेन की पुतिन से मुलाकात हुई थी. उसके अब जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है, वो किसी अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के बीच पहला शिखर सम्मेलन होगा.

इस्तांबुल में रूस-यूक्रेन के बीच तीन दौर की सीधी वार्ता युद्धविराम की दिशा में कोई प्रगति हासिल करने में विफल रही है. तीन साल से अधिक समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने जो शर्तें तय की थीं, उन पर सहमत होने से दोनों पक्ष अभी भी बहुत दूर हैं.

ट्रंप और पुतिन आखिरी बार 2019 में मिले थे. तब ट्रंप का पहला कार्यकाल था और दोनों जापान में जी20 शिखर बैठक में एक साथ बैठे थे. जनवरी से अब तक दोनों कई बार टेलीफोन पर बात कर चुके हैं.

अब बात कि क्या बैठक अगले हफ्ते ही होगी. एपी और IANS की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने तो यही कहा है. वहीं रूसी सरकार के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि "अगले सप्ताह को लक्ष्य तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है." उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष "सैद्धांतिक रूप से" बैठक कहां होगी, इसपर सहमत हुए हैं. हालांकि, वाशिंगटन ने बाद में इस बात से इनकार किया कि कोई खास स्थान या तारीख निर्धारित की गई है.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, "कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है," उन्होंने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि बैठक "अगले सप्ताह की शुरुआत में हो सकती है."

गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं. रूसी बमबारी ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया है. युद्धविराम के लिए अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे हैं. अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति की टॉप डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने ट्रंप से "आखिरकार क्रेमलिन पर सख्त होने" और युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया है. उन्होंने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा, "आमने-सामने की बातचीत महत्वपूर्ण है, लेकिन पुतिन को कल से लागू होने वाले कठोर प्रतिबंधों के राष्ट्रपति ट्रंप के वादे को निलंबित (रोकने) या कम करने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता है."