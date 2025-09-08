विज्ञापन
विशेष लिंक

'X सबका सच दिखाता है':  भारत पर झूठा साबित होने वाले ट्रंप के बड़बोले सलाहकार को एलन मस्क का जवाब

डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर बिना सिर-पैर वाला पोस्ट डाला था तो X प्लेटफॉर्म ने उनका झूठ सबके सामने ला दिया, उसका फैक्ट चेक कर दिया. इसपर नवारो भड़क गए थे, एलन मस्क पर प्रोपेगैंड फैलाने का आरोप लगाया था.

Read Time: 3 mins
Share
'X सबका सच दिखाता है':  भारत पर झूठा साबित होने वाले ट्रंप के बड़बोले सलाहकार को एलन मस्क का जवाब
  • अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर विवादित और गलत बयान दिए.
  • नवारो ने X पर भारत पर आरोप लगाते हुए झूठा पोस्ट किया जिसे फैक्ट चेक द्वारा गलत साबित कर दिया गया.
  • X के मालिक एलन मस्क ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी नोट्स बिना किसी अपवाद के सभी का फैक्ट चेक करते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल की खरीद पर जारी टैरिफ तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकर पीटर नवारो न सिर्फ बेतुके बयान दे रहे हैं बल्कि रंगे हाथ पकड़े जाने पर भड़क भी रहे हैं. उनकी हरकत ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' वाली हो गई है. उन्होंने एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भारत पर आरोप लगाते हुए बिना सिर-पैर वाला पोस्ट डाला था तो प्लेटफॉर्म ने उनका वहीं झूठ सबके सामने ला दिया, फैक्ट चेक कर दिया. दुनिया के सामने झूठा साबित होने के बाद नवारो अपनी गलती सुधारने की जगह X के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क पर ही बिफर पड़ें. और अब एलन मस्क ने उन्हें जवाब दिया है. अरबपति एलन मस्क ने नवारो का नाम लिए बिना जवाब दिया है कि X का कम्युनिटी नोट्स "बिना किसी अपवाद के सभी को सही करता है."

मस्क ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "इस प्लेटफॉर्म पर, लोग ही नैरेटिव तय करते हैं. आप तर्क के सभी पक्षों को सुनते हैं. कम्युनिटी नोट्स सभी को सही करते हैं, कोई अपवाद नहीं है. नोट्स, डेटा और कोड सार्वजनिक स्रोत हैं. ग्रोक उससे आगे फैक्ट चेक करता है."

नवारो X और एलन मस्क पर क्यों भड़के थे?

अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें बताया गया था कि भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए ट्रंप सरकार परस्पर विरोधी प्रयास कर रही है. द वाशिंगटन पोस्ट की इस खबर में दावा किया गया है कि वाशिंगट नई दिल्ली के लिए जो भड़काऊ भाषा इस्तेमला कर रहा है, उससे रिश्ते में संकट गहरा रहा है.

इसी खबर की आलोचना करते हुए नवारो ने X पर लिखा, "फैक्ट: भारत में सबसे अधिक टैरिफ लगने से अमेरिका में नौकरी जाती है. भारत रूसी तेल पूरी तरह से सिर्फ लाभ कमाने के लिए खरीदता है/ उससे मिलने वाला राजस्व रूस के युद्ध मशीन को चलाता है. यूक्रेनियन/रूसी लोग मारे जाते हैं. अमेरिका के टैक्सपेयर्स को और अधिक भुगतान करना पड़ता है. भारत सच्चाई/ स्पीन को संभाल नहीं सकता. द वाशिंगटन पोस्ट वामपंथी अमेरिकी फर्जी खबर चलाता है."

Latest and Breaking News on NDTV

फिर क्या था. X के कम्युनिटी नोट्स ने नवारो के झूठ का फैक्ट चेक कर दिया, उन्हें आईना दिखा दिया. कम्युनिटी नोट्स में नवारो को जवाब मिला, “भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि केवल फायदा कमाने के लिए. यह व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है. भले भारत में कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका के साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है. अमेरिका खुद रूस से कुछ वस्तुओं का आयात जारी रखे हैं जो कि उसका पाखंड है.”

नवारो ने कलई खुलने के बाद खुद को सुधारा नहीं. उल्टे वह X पर ही बिफर पड़े. उन्होंने X के इस कम्युनिटी नोट्स को "बकवास" कहा. नवारो ने आरोप लगाया कि एलन मस्क "प्रोपेगेंडा" के फैलने दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: भारत और रूसी तेल पर ट्रंप के बड़बोले सलाहकार का झूठ X ने कैसे पकड़ा? समझिए यह फैक्ट चेक कैसे करता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, US INDIA TARIFF WAR, Elon Musk
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com