डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हर सैनिक को 1.6 लाख का चेक क्यों बांट रहे हैं?

अमेरिका के सैनिकों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के हर सैनिक के खाते में 1.6 लाख रुपए डालने वाले हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिकी सशस्त्र बलों में सेवा और बलिदान देने वाले सैनिकों को सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए वो हरेक सैनिक को 'योद्धा लाभांश' या 'वॉरियर डिविडेंड' देंगे. ट्रंप ने इस पेमेंट की रकम को अमेरिका के स्थापना वाले साल यानी 1776 से जोड़ा है. ट्रंप ने कहा कि 14.5 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले प्रत्येक को 1,776 डॉलर मिलेंगे. भारतीय करेंसी में यह रकम 1.6 लाख रुपए के आसपास बैठती है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 दिसंबर (स्थानीय समय) को अमेरिका को संबोधित किया. यहां ट्रंप ने कहा, "टैरिफ की वजह से और हाल ही में पास किए गए बड़े खूबसूरत बिल (बिग ब्यूटीफुल बिल) के साथ, आज रात मुझे यह घोषणा करते हुए भी गर्व हो रहा है कि 1,450,000 से अधिक सैन्य बलों के जवानों को क्रिसमस से पहले साल 1776 में हमारे देश की स्थापना के सम्मान में एक योद्धा लाभांश मिलेगा. हम प्रत्येक सैनिक को 1,776 डॉलर भेज रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "और चेक पहले से ही रास्ते में हैं. टैरिफ के कारण हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक पैसा कमाया और बिल ने इसमें हमारी मदद की. हमारी सेना से ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं है. और मैं सभी को बधाई देता हूं."

1.6 लाख का चेक किसको-किसको मिलेगा?

0-6 और उससे नीचे के पे ग्रेड वाले एक्टिव सैनिकों को यह पैसा मिलेगा. साथ ही 30 नवंबर, 2025 को 31 दिनों या उससे अधिक के एक्टिव-ड्यूटी आदेश पाने वाले रिजर्व फोर्स के सैनिकों को भी यह राशि दी जाएगी. ध्यान रहे कि सैनिकों को यह राशि यह हर साल मिलने नहीं जा रही है. यह वन टाइम पेमेंट है.

