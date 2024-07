ट्रंप पर हमले से ठीक पहले का VIDEO आया सामने, हथियार के साथ पेट के बल लेटा दिखा संदिग्ध शूटर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति (Former US President) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर हुए जानलेवा हमले से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदूकधारी हाथ में राइफल लेकर छत पर पेट के बल लेटा हुआ है. गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प पर शनिवार को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान हमला हुआ. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, एफबीआई ने हमला करने वाले की पहचान कर ली है. बताते चलें कि हमलावर को यूएस सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, उसकी पहचान अमेरिकी राज्य के बेथेल पार्क के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है. टीएमजेड द्वारा प्रकाशित वीडियो में कथित शूटर को छत पर पेट के बल लेटा हुआ और राइफल से निशाना साधते हुए देखा जा सकता है.

