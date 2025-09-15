अवैध प्रवासियों पर नरमी नहीं… ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय शख्स की खौफनाक हत्या के बाद बताया कौन जिम्मेदार

अमेरिका के टेक्सास के डलास में पिछले हफ्ते एक भारतीय व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की गला काटकर दिल दहलाने वाली हत्या की गई. हत्यारा CCTV कैमरे में कैद हुआ और वह क्यूबा से आया अवैध प्रवासी है और उसका अपराधिक रिकॉर्ड है. अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने "अमेरिका को फिर से सुरक्षित" बनाने की कसम खाई और कहा कि उनकी सरकार अवैध "आप्रवासी अपराधियों" के खिलाफ "नरम" नहीं पड़ेगी.

उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, "मुझे टेक्सास के डलास में एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या के बारे में भयानक रिपोर्टों की जानकारी है, जिनका क्यूबा के एक अवैध विदेशी द्वारा उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से सिर काट दिया गया था. उस अवैध विदेशी को हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए था."

ट्रंप ने कहा कि आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को पहले बाल यौन शोषण, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और झूठे कारावास सहित "भयानक अपराधों" के लिए गिरफ्तार किया गया था, "लेकिन अयोग्य जो बाइडेन की सरकार के तहत हमारी मातृभूमि में वापस छोड़ दिया गया क्योंकि क्यूबा अपने देश में ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं चाहता था."

उन्होंने आखिर में लिखा है, "निश्चिंत रहें, मेरी निगरानी में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम होने का समय खत्म हो गया है! होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए अविश्वसनीय काम कर रहे हैं. यह अपराधी, जिसे हमने हिरासत में लिया है, उस पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर पहली डिग्री में हत्या का आरोप लगाया जाएगा!"

आखिर हुआ क्या?

यह घटना 10 सितंबर सुबह के वक्त डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटल में हुई. पुलिस के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले चंद्र मौली नागमल्लैया उर्फ बॉब की उनके सहकर्मी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन पर विवाद के बाद हत्या कर दी. 37 साल के कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर उस समय क्रोधित हो गए जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद (ट्रांसलेट) करने के लिए कहा. सर्विलांस फुटेज (CCTV) में कोबोस-मार्टिनेज को गंडासा निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है. कोबोस-मार्टिन पर टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें गाड़ी चोरी और हमले के लिए गिरफ्तारी भी शामिल है.

