ट्रंप की आंखें भी चमकीं! Apple के CEO ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया 24 कैरेट सोने से बना स्पेशल गिफ्ट 

किसी को भी गिफ्ट मिले तो वो खुश क्यों नहीं होगा, भले आप दुनिया क सबसे पावरफुल माने जाने वाले देश, अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हों. और खुशी में चार चांद उस समय लग जाएगा जब वो गिफ्ट 24 कैरेट गोल्ड का बना हो. Apple कंपनी के CEO टिम कुक ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी के अतिरिक्त 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक गिफ्ट दिया.

बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, टिम कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 24 कैरेट सोने के बेस से बना कांच का एक अनूठा गिफ्ट दिया, जिसपर बड़ा सा "प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप" उकेरा हुआ था. टिम कुक ने कहा कि यह अनोखा ग्लास एक iPhone कर्मचारी द्वारा बनाया गया था जो पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्पोरल है.

व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट देते समय, कुक ने कहा, "यह बॉक्स कैलिफोर्निया में बनाया गया है, और यह ग्लास लाइन ऑफ द लाइन है. इसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उकेरा गया है. यह अद्वितीय है. इसे यूएस मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल द्वारा डिजाइन किया गया है, जो अब ऐप्पल में काम करते हैं. इसे आपके लिए डिजाइन किया गया है. इसका बेस यूटाह से आया है और 24 कैरेट सोने का है."

गिफ्ट देने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टिम कुक ने अमेरिका में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग आधार का विस्तार करने के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की, जिसमें विशेष रूप से देश में बने दुर्लभ-पृथ्वी मैग्नेट का उपयोग करने का निर्णय भी शामिल था. कुक ने कहा कि ऐप्पल अब अपने उपकरणों के लिए केवल अमेरिकी में बने दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक ही प्राप्त करेगा. इन चुम्बकों को एमपी मटेरियल्स द्वारा विकसित किया जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र पूर्णतः एकीकृत दुर्लभ-पृथ्वी उत्पादक है.