इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा सीरिया, $10M के इनामी आतंकी रहे राष्ट्रपति के साथ ट्रंप की डील

- सीरिया इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होगा
- राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से व्हाइट हाउस में पहली बार औपचारिक मुलाकात की है
- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सीजर अधिनियम प्रतिबंधों को 180 दिनों के लिए आंशिक रूप से माफ करने की घोषणा की है
अब सीरिया भी आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होगा. साथ ही सीरिया को वाशिंगटन में राजनयिक संचालन (डिप्लोमेटिक ऑपरेशन) फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई. यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है. सीरिया के सूचना मंत्री के साथ-साथ ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. यह घोषणा तब हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति और पूर्व आतंकी का दर्जा रखने वाले अहमद अल-शरा से मुलाकात की है. यह इतिहास में पहली बार है जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की पहली ऐसी यात्रा की है.
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका सीरिया के आर्थिक पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से सीरिया पर लगे सीजर अधिनियम प्रतिबंधों को 180 दिनों के लिए आंशिक रूप से माफ कर देगा.
सीरिया और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध 2012 से ही खत्म हैं, हालांकि बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद ट्रंप इस संबंध को बहाल करने के लिए आगे बढ़े हैं. ट्रंप ने नए सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसे हाल तक अमेरिकी सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था. अल-शरा का कभी अल-कायदा से संबंध था और उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था. उसे जनवरी में ही सीरिया का अंतरिम नेता बनाया गया था.
ट्रंप और अल- शरा के बीच तीसरी मुलाकात
ट्रंप और अल-शरा की पहली मुलाकात मई में सऊदी अरब में हुई थी. अब, 1946 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से अल-शरा व्हाइट हाउस का दौरा करने वाला पहला सीरियाई राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं. उनकी प्राथमिकताओं में असद की सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के दुरुपयोग के व्यापक आरोपों के लिए सीरिया को दंडित करने वाले प्रतिबंधों को स्थायी रूप से निरस्त करना शामिल है.
कुछ समय पहले, उन्होंने संबंध तोड़ने से पहले अल-कायदा (9/11 हमलों का जिम्मेदार) की एक शाखा का नेतृत्व किया था.
अंतरिम सीरियाई राष्ट्रपति बनने के बाद से, अल-शरा ने अपनी सार्वजनिक छवि को नरम करने के लिए काम किया है क्योंकि वह 13 साल के युद्ध के बाद विदेशी समर्थन के साथ सीरिया का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने सोमवार को कहा, ''उनका अतीत बहुत बुरा रहा है... और मुझे लगता है, सच कहूं तो, यदि आपका अतीत खराब नहीं होता, तो आपके पास कोई मौका नहीं होता."
यह भी पढ़ें: कभी घोषित किया था आतंकी, अब व्हाइट हाउस में होगा स्वागत! जाने कौन हैं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं