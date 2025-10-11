मैं असली हकदार, नोबेल पाने वाली मारिया ने भी माना... डोनाल्ड ट्रंप का आया पहला रिएक्शन

शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिलने के बाद अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहली प्रतिक्रिया आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ने कहा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है. उसने आज मुझे फोन किया और कहा, 'मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि आप सचमुच इसके हकदार थे'... हालांकि, मैंने यह नहीं कहा, 'मुझे दे दो.' मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा. मैं उनकी हर तरह से मदद करता रहा हूं. मैं खुश हूं क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है..."

मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार

वेनेज़ुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया. इस पुरस्कार के तहत मचाडो को 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे. नोबेल कमिटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दिया और तानाशाही से लोकतंत्र को शांतिपूर्ण हासिल किया था.

'गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा...'

गाजा शांति योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा. वहां कुछ बहुत धनी देश हैं. ऐसा करने के लिए उनकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही लगेगा. गाजा बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन यह गाजा से परे की बात है. मध्य पूर्व में शांति है. यह एक खूबसूरत बात है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात है. लेकिन यह सभी के लिए बहुत बड़ी बात है. सोमवार को बंधक वापस आएंगे. वे धरती के नीचे कुछ बेहद दुर्गम जगहों पर हैं. उन्हें लगभग 28 शव भी मिल रहे हैं. इनमें से कुछ शव अभी खुदाई में निकाले जा रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं. मैं इज़राइल जाऊंगा. मैं नेसेट में भाषण दूंगा. फिर मैं मिस्र भी जाऊंगा.

यह पूछे जाने पर कि सॉफ्टवेयर के अलावा निर्यात नियंत्रण लगाने के लिए और क्या-क्या प्रस्ताव हैं, जैसा कि उन्होंने आज ही घोषणा की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और भी बहुत कुछ. हमारे पास हवाई जहाज के पुर्जे हैं. हम बस चीन से हैरान थे. राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं. यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मैंने उकसाया हो. यह बस उनके द्वारा की गई किसी कार्रवाई का जवाब था और उन्होंने असल में हम पर निशाना नहीं साधा. उन्होंने पूरी दुनिया पर निशाना साधा. मुझे लगा कि यह बहुत बुरा था.