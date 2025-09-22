विज्ञापन
विशेष लिंक

4 महीने की तकरार खत्म! क्या चार्ली कर्क की दर्दनाक मौत ने ट्रंप और मस्क की दोस्ती को जिंदा किया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "बिग ब्यूटीफूल" टैक्स और खर्च बिल को लेकर एलन मस्क के साथ मतभेद दुनिया के सामने आ गए थे. आखिरी बार दोनों 31 मई को साथ दिखे थे.

Read Time: 3 mins
Share
4 महीने की तकरार खत्म! क्या चार्ली कर्क की दर्दनाक मौत ने ट्रंप और मस्क की दोस्ती को जिंदा किया
डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क- अमेरिका में दोस्त से दुश्मन बने दो कद्दावर शख्स 115 दिन बाद एक साथ दिखे हैं.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क 115 दिन बाद सार्वजनिक रूप से एक साथ मेमोरियल कार्यक्रम में दिखे
  • दोनों ने चार्ली कर्क की याद में आयोजित कार्यक्रम में दोस्ताना बातचीत दिखे, रिश्ते में सुधार का संकेत दिखा
  • एलन मस्क ने ट्रंप के खर्च बिल को लेकर मतभेद जताए थे और नई "अमेरिकी पार्टी" बनाने की भी घोषणा कर दी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका में दोस्त से दुश्मन बने दो कद्दावर शख्स 115 दिन बाद एक साथ दिखे हैं. एक दुनिया का सबसे पावरफुल नेता है और दूसरा दुनिया का सबसे अमीर शख्स. बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिलिनेयर एलन मस्क की. सार्वजनिक रूप से अपने कलह के लगभग 4 महीने बाद, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, रविवार को राइटविंग इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की याद में रखे एक मेमोरियल कार्यक्रम में फिर से मिले.

ट्रंप को एरिजोना के ग्लेनडेल में एक स्टेडियम के स्टैंड में अपने एक समय के भरोसेमंद दोस्त रहे अरबपति के साथ एकदम आसपास बैठे देखा गया. यहां हजारों लोग चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे, जिनकी 10 सितंबर को यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इवेंट के वीडियो में ट्रंप-मस्क की जोड़ी दोस्ताना तरीके से बातचीत करती दिख रही है. टेस्ला के CEO एलन मस्क, जिन्होंने कभी ट्रंप के फिजूलखर्ची रोकने वाले डिपार्टमेंट DOGE का नेतृत्व किया था, ने तनावपूर्ण परिस्थितियों में इस पद से 31 मई को इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद से यह कार्यक्रम ट्रंप और मस्क के बीच पहली सार्वजनिक मुलाकात थी.

इन दोनों का इस कार्यक्रम में साथ आना उनके पहले से तनावपूर्ण संबंधों के पटरी पर लौटने का एक बड़ा संकेत देता है. व्हाइट हाउस ने मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत करते हुए दोनों की एक तस्वीर शेयर की है. मस्क ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अपनी और ट्रंप की एक साथ बैठे हुए तस्वीर भी पोस्ट की और इसे कैप्शन दिया: "चार्ली के लिए." व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को रिपोस्ट किया है.

दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के "बिग ब्यूटीफूल" टैक्स और खर्च बिल को लेकर दोनों के बीच मतभेद दुनिया के सामने आ गए थे. यह बिल पास होकर कानून भी बन गया है और एलन मस्क का दावा है कि इस कानून से अमेरिकी सरकार का घाटा बढ़ जाएगा. कानून पास होने के पहले ही एलन मस्क नई “अमेरिकी पार्टी” बनाने की चेतावनी दे रहे थे और कानून के पास होते उन्होंने इस पार्टी के गठन की घोषणा भी कर दी थी. इसके अलावा एलन मस्क ने एपस्टीन फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम होने की बात कही थी. मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप का नाम होने के कारण ही प्रशासन एपस्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है.

गौरतलब है कि जेफरी एपस्टीन एक बाल यौन अपराधी और तस्कर था, जिसपर कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे. उस पर शीर्ष राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिगों की तस्करी करने के भी आरोप थे. 

यह भी पढ़ें: दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जानिए मस्क के साथ अब ट्रंप ने क्या कर दिया ऐसा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Elon Musk, Donald Trump Elon Musk Break-up
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com