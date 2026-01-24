अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बार ट्रंप ने चीन और कनाडा के बीच संबंधों को लेकर नाराजगी जताई है. साथ ही कनाड़ा की जमकर आलोचना की है. ट्रंप ने शुक्रवार को ग्रीनलैंड को लेकर प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्‍ट को खारिज करने को लेकर कनाडा को चेतावनी दी और कहा कि चीन एक साल के भीतर उन्हें निगल जाएगा. ट्रंप ने कनाडा को लेकर कहा कि उनका उत्तरी पड़ोसी देश अमेरिका समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंधों को गहरा करने में जुटा है.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "कनाडा, ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम के निर्माण का विरोध कर रहा है, जबकि गोल्डन डोम कनाडा की रक्षा करेगा. इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है, जो पहले ही साल में उन्हें 'निगल जाएगा'."

कार्नी की टिप्‍पणियों के बाद ट्रंप का पलटवार

अमेरिकी राष्‍ट्रपति का यह बयान दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया टिप्पणियों के बाद अमेरिका और उसके उत्तरी पड़ोसी देश के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है.

WEF के 56वें ​​वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान डोनाल्‍ड ट्रंप ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की जमकर आलोचना की और कहा कि कनाडा को हमसे बहुत सी मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं. इसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं. मैंने कल आपके प्रधानमंत्री को देखा, वे इतने आभारी नहीं थे. उन्हें हमारे प्रति आभारी होना चाहिए. साथ ही कहा कि उनकी गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम बनाने की योजना कनाडा को सुरक्षा प्रदान करेगी.

ट्रंप ने अपने उत्तरी पड़ेसी की रक्षा में अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कनाडा का अस्तित्व अमेरिका की वजह से है. मार्क, अगली बार जब आप बयान दें तो यह बात याद रखें.

चीन के साथ समझौते की घोषणा

ट्रंप ने सीधे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पर निशाना साधा. कार्नी ने WEF में अपने संबोधन में 'महान शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग' पर अपनी बात रखी, जहां नियम-आधारित व्यवस्था लुप्त हो रही है और टैरिफ के जरिए दबाव बनाने का भी विरोध किया.

17 जनवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है. कार्नी ने कहा कि इस समझौते से कनाडाई व्यवसायों और श्रमिकों के लिए बाजार खुलेंगे. एक्‍स पर एक पोस्‍ट में उन्‍होंने कहा, "हमने चीन के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है, जिससे कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए 7 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात बाजार खुलेंगे."