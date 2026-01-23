एक खरब डॉलर का निवेश हमारी मिसाइलों के निशाने पर, ईरानी धर्मगुरु की अमेरिका को धमकी, ट्रंप को झूठा बताया

ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, एक प्रभावशाली ईरानी धर्मगुरु ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े निवेशों को निशाना बना सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान की ओर एक "जहाज बेड़ा" भेज रहा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने तेहरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या करने या अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दोहराई.

हाज अली अकबरी ने क्या कहा

तेहरान में शुक्रवार को होने वाली नमाज के अगुवा मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने एक बड़ी सभा के सामने कहा, "आपने इस क्षेत्र में जो एक खरब डॉलर का निवेश किया है, वह हमारी मिसाइलों की निगरानी में है." उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किन निवेशों की बात कर रहे थे.

अलग से, ईरान के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी ने इस बात से इनकार किया कि ईरान ने हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में गिरफ्तार किए गए 800 लोगों की फांसी को रद्द कर दिया है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है. न्यायपालिका की समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार, मोवाहेदी ने कहा, "यह दावा पूरी तरह से झूठा है. ऐसी कोई संख्या नहीं है, और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई निर्णय लिया है."

विदेश मंत्री का जवाब

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने पिछले सप्ताह फॉक्स न्यूज को बताया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर ईरान की ओर से फांसी देने की कोई योजना नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शुक्रवार को ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई "भयानक हिंसा" पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी, जबकि कुछ देश संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं से भविष्य के मुकदमों के लिए कथित दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण करने का आह्वान करेंगे.