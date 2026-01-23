'ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ?': अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बीच ट्रंप का सवाल

अमेरिका के दो-तिहाई हिस्से में भीषण शीत लहर की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल वार्मिंग के डर पर तंज कसा. ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने 40 अमेरिकी राज्यों में भीषण शीत लहर की आशंका के मद्देनजर ग्लोबल वार्मिंग की वास्तविकता पर सवाल उठाया.

उन्होंने लिखा, "40 राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ शीत लहर आने की आशंका है. ऐसा पहले कभी नहीं देखा. क्या पर्यावरणवादी कृपया समझा सकते हैं - ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ???"

हमेशा किया है विरोध

ट्रंप हमेशा से जलवायु परिवर्तन को लेकर संदेह जताते रहे हैं, इसे "धोखा" बताते रहे हैं और वैज्ञानिकों की ग्लोबल वार्मिंग संबंधी चिंताओं को "राजनीतिक एजेंडा" कहकर खारिज करते रहे हैं. उन्होंने दो बार अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकाला, एक बार अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में और फिर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 2025 में.

रिपब्लिकन नेता जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को नकार रहे हैं. ट्रंप का नारा 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' ऊर्जा स्रोतों के रूप में पेट्रोलियम और गैस के लिए ड्रिलिंग बढ़ाने के समर्थन में हैं.

एक भयंकर शीतकालीन तूफान, जो विनाशकारी नुकसान, व्यापक बिजली कटौती और भीषण ठंड ला सकता है, अमेरिका के पूर्वी दो-तिहाई हिस्से की ओर बढ़ रहा है.

16 करोड़ टेंशन में

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, तूफान के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिका के भीतर, अमेरिका में या अमेरिका से बाहर जाने वाली 1,500 से अधिक उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गईं, जिनमें डलास, अटलांटा और ओक्लाहोमा के हवाई अड्डे भी शामिल हैं.

लगभग 16 करोड़ लोग शीतकालीन तूफान या ठंड के मौसम की निगरानी या चेतावनी के दायरे में थे और कई जगहों पर दोनों ही स्थितियां थीं.