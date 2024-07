यही है वो चार्ट, जिसने बचाई जान! खुद ट्रंप ने बताई उस पल की पूरी कहानी

अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर जानलेवा हमले करने वाले शूटर की कैलकुलेशन एकदम सटीक थी. टारगेट था ट्रंप का सिर... लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि गोली डोनाल्‍ड ट्रंप के कान को छूकर निकल गई और उनकी जान बच गई. ट्रंप ने हमले के बाद बताया कि अमेरिका की सीमा पर गश्त ने मेरी जान बचाई... बता दें कि डोनाल्‍ड ट्रंप हमले के अगले दिन ही काम पर लौट गए हैं. विमान से उतरते हुए ट्रंप की एक फोटो आज सामने आई है, जिसमें उनके हौसले कल की तरह बुलंद नजर आ रहे हैं.

डोनाल्‍ड ट्रंप शनिवार को पेनसिल्वेनिया में एक रैली को पूरे जोश में संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर 20 वर्षीय हमलावर ने कई गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई. रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आखिरी मिलीसेकेंड अगर उन्‍होंने अपना सिर नहीं झुकाया होता, तो संभवत: उनकी जान चली गई होती. हमले की स्‍लो डाउन फुटेज देखने पर पता चलता है कि गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई. गोली चलने से कुछ पल पहले ही ट्रंप ने अपना सिर हिलाया था. अगर ट्रंप ने अपना सिर नहीं हिलाया होता, तो गोली संभवतः उनके सिर के पिछले हिस्से में लगती, जिससे उनकी मौत हो सकती थी.

REPORT: Donald Trump says a last millisecond head tilt likely saved his life as slowed-down footage shows the bullet grazing his ear.



If Trump hadn't moved his head, the bullet would likely have hit the rear of his head, ending his life.



Trump says he turned his head to look at… pic.twitter.com/uXIEjHIcRA