ट्रंप के एजेंट की हिरासत में 5 साल का मासूम बच्चा! अमेरिका से आई तस्वीर बता रही 'नया अमेरिका' कैसा है

अमेरिका के मिनेसोटा से आई एक तस्वीर पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है. नीले रंग की बॉबबल टोपी पहने 5 साल का मासूम बच्चा भरी आंखों के साथ एक कार के पास खड़ा है. उसके ठीक पीछे काली मास्क पहना एक फेडरल एजेंट खड़ा है जिसने उस बच्चे को हिरासत में ले रखा है. यह तस्वीर आज के अमेरिका की है और इसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आक्रामक, कठोर और अमानवीय अप्रवासी विरोधी नीति का जीता-जागता सिंबल माना जा रहा है. अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंटों (ICE) ने मिनेसोटा में 5 साल के बच्चे लियाम रामोस और उसके पिता को उनके घर के बाहर पकड़ा और उन्हें टेक्सास के डिटेंशन सेंटर भेज दिया है. एक तरफ आलोचक इसे हद से अधिक अमानवीय बता रहे हैं तो वहीं ट्रंप सरकार का कहना है कि यह परिवार अवैध रूप से अमेरिका में आया था और पिता ने "अपने बच्चे को छोड़कर" पैदल ही भागने की कोशिश की थी.

आखिर मिनेसोटा में हुआ क्या था?

AP की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के अधिकारियों और परिवार के वकील ने कहा कि मिनेसोटा में प्रीस्कूल से घर पहुंचे एक 5 वर्षीय लड़के को उसके पिता के साथ इमिग्रेशन एजेंटों ने हिरासत में ले लिया. दोनों को पकड़ने के बाद टेक्सस के हिरासत केंद्र में ले जाया गया है. 5 साल लियाम रामोस हाल के हफ्तों में मिनियापोलिस उपनगर (सबअर्ब) से इमिग्रेशन एजेंट्स द्वारा हिरासत में लिया जाने वाला चौथा स्टूटेंड बन गया है.

बच्चा कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता था. स्कूल के सुपरिटेंडेंट जेना स्टेनविक ने मीडिया को बताया कि फेडरल एजेंटों ने लियाम और उसके पिता को मंगलवार दोपहर के सामने में चलती कार से पकड़ लिया. इतना ही नहीं अधिकारियों ने उस बच्चे से कहा कि वह अपने घर का दरवाजा खटखटाए ताकि यह देख सके कि क्या अन्य लोग भी अंदर हैं. स्कूल ने कहा कि "साफ है कि 5 साल के बच्चे को जरिया (चारे की तरह) बनाया जा रहा है."

स्टेनविक ने गुरुवार को रिपोर्टरों से कहा कि ऐसी स्थिति में पिता ने बच्चे की मां से, जो घर के अंदर थी, दरवाजा न खोलने के लिए कहा था.

हिरासत में लिया गया लियाम (फोटो- स्कूल)

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने X पर लिखा, "लियाम रामोस अभी एक बच्चा है. उसे अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए, ICE द्वारा चारा (बेट) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और न उसे टेक्सास के हिरासत केंद्र में रखा जाना चाहिए."

Liam Ramos is just a baby. He should be at home with his family, not used as bait by ICE and held in a Texas detention center.



I am outraged, and you should be too. pic.twitter.com/djr2z1AG0N — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 22, 2026

बच्चे को भी हिरासत केंद्र ले गए एजेंट

स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि एजेंट ने 5 साल के लियाम को उसके घर पर रहने वाले किसी बड़े सदस्य या स्कूल के किसी अधिकारी के साथ नहीं छोड़ा. लेकिन गुरुवार को, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि पिता ने ही बच्चे को अपने साथ रहने के लिए कहा और वे टेक्सास के डिली में एक इमिग्रेशन लॉकअप में एक साथ हैं.

क्या बच्चा और परिवार अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा?

स्कूल और परिवार के वकील ने कहा है कि यह परिवार 2024 में अमेरिका आया था. वह अवैध रूप से अमेरिका में नहीं है बल्कि अमेरिका में शरण लेने का आवेदन उन्होंने दिया है और उसकी कार्यवाही चल रही है. परिवार को देश छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया था. परिवार के वकील, मार्क प्रोकोश ने कहा कि पिता और बेटे, दोनों पोर्ट ऑफ एंट्री (बंदरगाह) के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे, जिसका अर्थ है कि वे एक आधिकारिक क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए अमेरिका आए थे.

ट्रंप की सरकार अलग दावा कर रही

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रवक्ता मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा कि "ICE ने किसी बच्चे को निशाना नहीं बनाया है." उन्होंने कहा कि ICE बच्चे के पिता, एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो एरियस को गिरफ्तार कर रहा है, जिनके बारे में मैकलॉघलिन ने कहा कि वह इक्वाडोर से हैं और अवैध रूप से अमेरिका में हैं.

सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि पिता अपने बच्चे को छोड़कर पैदल ही भाग गया था. मैकलॉघलिन ने कहा, "बच्चे की सुरक्षा के लिए, हमारा एक ICE अधिकारी बच्चे के साथ रहा, जबकि अन्य अधिकारियों ने कोनेजो एरियस को पकड़ लिया." उन्होंने कहा कि माता-पिता को यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ चले जाएं या उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति के पास रखें.

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने गुरुवार को मिनियापोलिस के नेताओं से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने यह "भयानक कहानी" सुनी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि बच्चे को केवल हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था. उन्होंने कहा, "उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें 5 साल के बच्चे को ठंड में मरने देना चाहिए? क्या उन्हें अमेरिका में एक अवैध विदेशी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए?"

हालांकि स्कूल ने इस दावे को झूठ बताया है. स्टेनविक ने कहा कि पिता बेटे को छोड़कर भागा नहीं था. उन्होंने कहा कि जब पिता और पुत्र को ले जाया गया तो घर पर रहने वाला एक बड़ा सदस्य बाहर था, लेकिन एजेंटों ने लियाम को उस व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ा.

इतना ही नहीं कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल के स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष मैरी ग्रैनलुंड ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि उन्होंने भी एजेंटों से कहा था कि वह बच्चे को अपने साथ ले जाएंगी. लेकिन एजेंट नहीं माने.

यह तस्वीर क्या दिखाती है?

हिरासत में लिए गए इस 5 साल के बच्चे की तस्वीर एक बात साफ करती है- इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप आक्रामक रुख नहीं बदलेंगे, भले उसके चक्कर में उनके एजेंट अमानवीय कार्रवाईयों वाली लकीर भी क्यों न लांघ जाए. AP की रिपोर्ट के अनुसार बाल अधिकार के मुद्दे पर मुख्य कानूनी परामर्शदाता लीसिया वेल्च ने इन अमेरिकी इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं. परिवार कह रहे हैं कि बच्चे कुपोषित हैं, बेहद बीमार हैं और डेली लॉकअप में लंबे समय तक हिरासत में रहने से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जहां स्थितियां पहले से कहीं ज्यादा खराब हैं.

वेल्च ने कहा, "डेली लॉकअप में बच्चों की संख्या आसमान छू गई थी और बड़ी संख्या में बच्चों को 100 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था." दिसंबर में सरकार ने स्वीकार किया कि लगभग 400 बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था. वेल्च ने कहा, "हमने जिनसे बात की उनमें लगभग हर बच्चा बीमार था."

