ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था...  एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, लीक ईमेल से घेरे में अमेरिकी राष्ट्रपति

जेफरी एपस्टीन… अपनी मौत के 6 साल बाद भी यह यौन अपराधी (Epstein Files Controversy Explained) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले का वो फांस बना हुआ है जो न उगलते बन रहा है और न निगलते. कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती पर हर दूसरे दिन अमेरिका की राजनीति को सरगर्म करती रहती है. इसी बीच एक और ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की फजीहत बढ़ा सकता है. बुधवार, 12 नवंबर को सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार, जेफरी एपस्टीन ने 2019 में एक पत्रकार को ईमेल में लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप "लड़कियों के बारे में जानते थे". दूसरी तरफ इन दस्तावेजों के सामने आने के तुरंत बाद राष्ट्रपति के ऑफिस यानी व्हाइट हाउस ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए चुनिंदा ईमेल लीक करने का आरोप लगाया.

नए डॉक्यूमेंट में क्या पता चला है?

दरअसल हाउस ओवरसाइट कमेटी (एक तरह से संसदीय समिति) के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का संदर्भ देते हुए तीन ईमेल जारी किए हैं. इनमें से एक इमेल एपस्टीन ने 2011 में लिखा था जिसमें उन्होंने अपने विश्वासपात्र घिसलीन मैक्सवेल को बताया था कि ट्रंप ने एपस्टीन के घर पर यौन तस्करी करके लाई गई सर्वाइवर लड़की के साथ "घंटों बिताए" थे.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये खुलासे एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती के बारे में नए सवाल उठाने के लिए डिजाइन किए गए थे. एपस्टीन केस को देख रहे सरकारी वकीलों के अनुसार एपस्टीन ने सालों तक कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया और अब ट्रंप पर दबाव डालकर जाना जा सकेगा कि उन्हें इसके बारे में कितनी जानकारी है. हालांकि बिजनेसमैन से नेता बने ट्रंप ने लगातार एपस्टीन के अपराधों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने वर्षों पहले अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया था.

डेमोक्रेट्स ने 2011 के ईमेल का जो वर्जन रिलीज किया है, उसमें सर्वाइवर लड़की का नाम हटा दिया गया था. लेकिन कमेटी में मौजूद रिपब्लिकन ने बाद में कहा कि वह लड़की वर्जीनिया गिफ्रे थी, जिसने एपस्टीन पर अपने कई अमीर और शक्तिशाली दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाने की व्यवस्था करने का आरोप लगाया था. गौरतलब है कि एपस्टीन ने संघीय आरोपों पर मुकदमे का इंतजार करने के दौरान 2019 में न्यूयॉर्क जेल में अपनी जान ले ली थी.

