'भारतीयों को और अधिक वीजा नहीं'… गोलीकांड में जान गंवाने वाले ट्रंप के दोस्त चार्ली का भारत पर यह बयान वायरल

एक और गोलीकांड ने अमेरिका को दहला दिया है. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और राइटविंग इंफ्लुएंसर चार्ली किर्क की यूटाह कॉलेज के एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क एक फेमस पॉडकास्टर थे और ट्रंप के लिए युवाओं को साथ लाने वाले योद्धा. चार्ली की हत्या के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें "सच्चाई के लिए शहीद" बताया, रविवार तक अमेरिका के सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने रेडिकल लेफ्ट यानी "कट्टरपंथी वामपंथ" को हत्या से जोड़ते हुए कहा कि उसकी बयानबाजी के कारण ही राइटविंग एक्टिविस्ट चार्ली की हत्या हुई है.

हालांकि क्या आपको पता है कि अपने कट्टर दक्षिणपंथी बयानों के लिए जाने जाने वाले चार्ली का भारत को लेकर क्या विचार था? चार्ली ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि अमेरिका को भारतीयों के लिए और अधिक वीजा की आवश्यकता नहीं है. साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका के राज्य अब फुल हो चुके हैं और अब "हमारे अपने लोगों को पहले" रखने का समय आ गया है.

चार्ली किर्क फॉक्स न्यूज एंकर की एक्स पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि अगर नई दिल्ली के साथ कोई व्यापार समझौता होता है तो अमेरिका को भारतीयों को अधिक वीजा देना होगा. इसपर चार्ली ने लिखा, "अमेरिका को भारत के लोगों के लिए अधिक वीजा की आवश्यकता नहीं है. शायद किसी भी प्रकार के कानूनी आव्रजन (इमिग्रेशन) ने अमेरिकी श्रमिकों को इतना विस्थापित नहीं किया है जितना कि भारत से आए लोगों को किया. पहले ही बहुत हो चुका है. अब हम फुल हैं. आइए अंततः अपने लोगों को आगे रखें (तरजीह दें)."

America does not need more visas for people from India. Perhaps no form of legal immigration has so displaced American workers as those from India. Enough already. We're full. Let's finally put our own people first. https://t.co/wcOsorvZFE — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 1, 2025

कैसे हुई चार्ली की हत्या?

घटनास्थल के वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तभी एक गोली चलने की आवाज आई. कैमरे के तेजी से हिलने से पहले चार्ली अपनी कुर्सी पर गिरता हुआ दिखे और दर्शकों में घबराहट की आवाजें आने लगीं. जांचकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना ​​है कि गोली कैंपस की छत से चली थी, जो काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी. यह एक टारगेट बनाकर हत्या करने का मामला प्रतीत होता है.

गोलीकांड को जिसने भी अंजाम दिया वो अभी गिरफ्त से बाहर है. पहले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया. इसकी जानकारी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है. यानी अभी भी हत्यारा पुलिस की चंगूल से बाहर है.