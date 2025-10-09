ट्रंप को बताए बिना चीनी महिला से प्यार कर रहा था अमेरिकी राजदूत… नौकरी से निकाला गया

अगर आप अमेरिकी राजदूत हैं तो आपके लिए बिना बताए किसी चीनी महिला से इश्क करना एक आग का दरिया जैसा है- इसमें डूबने का मतलब होगा अपनी नौकरी से हाथ धोना. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बुधवार, 8 अक्टबूर को कहा कि उसने विदेश विभाग के एक कर्मचारी को निकाल दिया क्योंकि वह जानकारी दिए बिना एक चीनी नागरिक के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, "विदेश विभाग ने आधिकारिक तौर पर एक विदेश सेवा अधिकारी की नौकरी कर दी है, जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ज्ञात संबंधों वाली एक चीनी नागरिक के साथ रोमांटिक रिश्ते को छुपाने की बात स्वीकार की है."

विदेश विभाग ने कहा कि अधिकारी (जिसकी पहचान नहीं बताई गई है) ने कैमरे पर कहा कि वो चीनी महिला "जासूस हो सकती है" लेकिन यह नहीं बताया कि जासूसी का कोई सबूत है या नहीं. विदेश विभाग के अनुसार, बर्खास्त राजदूत ने कहा कि उसकी पार्टनर के पिता "सीधे कम्युनिस्ट पार्टी" के सदस्य थे. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बिजनेस से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में फैली हुई है. यहां कई आम लोग पार्टी से किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखते हैं.

विदेश विभाग के प्रवक्ता पिगॉट ने कहा, "हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए हम जीरो-टॉलरेंस की नीति बनाए रखेंगे." गौरतलब है कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह चीन में काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के साथ रोमांटिक रिश्ते बनाने से रोक देगा. यह अमेरिका और रूस के बीच 1990 के दशक के पहले के शीत युद्ध की याद दिलाता है जब रिलेशनशिप की ऐसी ही मनाई दोनों देशों के बीच देखी जाती थी.

