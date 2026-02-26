क्या क्यूबा ने 4 अमेरिकी नागरिक मार दिए? क्या ईरान से पहले अब क्यूबा से युद्ध होगा

क्यूबा सरकार ने बुधवार को बताया कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड एक स्पीड बोट क्यूबा के जलक्षेत्र में घुस गई थी और उसने उसके सैनिकों पर गोलीबारी कर दिया. जवाबी कार्रवाई में क्यूबा के सैनिकों ने बोट पर सवार चार लोगों को मार डाला और छह अन्य को घायल कर दिया. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें क्यूबा के सैनिकों के साथ हुई इस घटना की जानकारी है और अमेरिका अब यह पता लगाने के लिए अपनी जानकारी जुटा रहा है कि पीड़ित अमेरिकी नागरिक थे या स्थायी निवासी.

जांच में जुटा अमेरिका

सेंट किट्स के बासेटेरे हवाई अड्डे पर रुबियो ने कहा, "अमेरिकी सरकार के विभिन्न विभाग इस घटना के उन पहलुओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं." ट्रंप के शीर्ष राजनयिक ने घटना के बारे में अटकलें लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह "कई तरह की बातें" हो सकती हैं और अमेरिका केवल क्यूबा के अधिकारियों द्वारा अब तक दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगा. उन्होंने कहा, "इतना कहना ही काफी है कि खुले समुद्र में इस तरह की गोलीबारी देखना बेहद असामान्य है. यह हर दिन नहीं होता है."

क्यूबा का बयान

इससे पहले, क्यूबा के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें गोलीबारी के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई थी, लेकिन यह बताया गया कि नाव क्यूबा के उत्तरी तट से दूर, काओ फाल्कोनेस से लगभग 1 मील (1.6 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में थी. सरकार ने नाव का रजिस्टर्ड नंबर दिया, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस नाव के विवरण की तुरंत पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि फ्लोरिडा राज्य में नावों का रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक नहीं होता है. अधिकारियों ने बताया कि एक क्यूबाई अधिकारी घायल हो गया, चार संदिग्ध मारे गए और छह अन्य घायल हो गए.

यह तुरंत पता नहीं चल पाया कि नाव और उसमें सवार लोग क्यूबा के जलक्षेत्र में क्या कर रहे थे. बयान में, मंत्रालय ने कहा कि क्यूबा सरकार "अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही है और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित कर रही है."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बुधवार देर दोपहर कहा कि उन्हें रूबियो द्वारा घटना के बारे में जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन उन्होंने आगे कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया. इस गोलीबारी से अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने क्यूबा के प्रति आक्रामक रुख अपनाया है, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक वेनेजुएला के तेल पर निर्भर थी.

अमेरिका क्यूबा पर हमला करेगा?

क्यूबा कई वर्षों से जिस ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, वह पिछले महीने तब और भी गंभीर हो गया जब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर शुल्क लगाया जाएगा. इस कदम से मेक्सिको पर दबाव बढ़ गया, जिस पर ट्रंप द्वारा वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति रोकने के बाद क्यूबा पेट्रोलियम के लिए काफी हद तक निर्भर हो गया था. दुनिया भर में सवाल है कि क्या अमेरिकी नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान से पहले अमेरिका क्यूबा पर हमला करेगा,