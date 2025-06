जब अपने देश के बाहर कोई हिंदी में बात करता है तो हैरानी होना लाजिमी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के अंतिम चरण के तहत बुधवार को क्रोएशिया पहुंच गए हैं. ऐसे में जरा सोचिए कि अगर वहां पर स्‍थानीय लोग हिंदी में उनका स्‍वागत करें तो...जाग्रेब यूनिवर्सिटी की एक स्‍टूडेंट ने कुछ ऐसी ही तैयारी की है. आपको बता दें कि कनाडा में जी7 सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे हैं. मोदी पहले ऐसे भारतीय पीएम हैं जो आधिकारिक दौर के तहत क्रोएशिया पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. पीएम मोदी के स्‍वागत को लेकर यहां के स्‍थानीय लोगों में भी जबरदस्‍त उत्‍साह है.

क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदी की स्‍टूडेंट कार्ला, उन तमाम कोएशियाई नागरिकों में शामिल हैं, जो पीएम मोदी का इंतजार कर रही हैं. कार्ला ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए हिंदी में कहा, 'हम यहां पीएम मोदी का स्‍वागत करने के लिए आए हैं. उनका दौरा पूरे देश के लिए एक बड़ी बात है.' कार्ला काफी सालों से हिंदी बोलती आ रही हैं और उन्‍हें अंग्रेजी भाषा से ज्‍यादा हिंदी में बात करना पसंद है.

#WATCH | Zagreb, Croatia | On PM Modi's visit to Croatia, a Croatian student studying Hindi at the Department of Indology, University of Zagreb, says, "We are here to welcome PM Modi and PM Modi's visit is a big thing for the entire nation...I like speaking Hindi..." pic.twitter.com/ZXDRJAcWw0