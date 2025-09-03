दुनिया के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन, विक्ट्री डे परेड में दिखाई नई मिसाइलें DF-61 और JL-3

अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दोराय नहीं है. लेकिन अमेरिका की बादशाहत को अब एशियन मुल्क चीन चुनौती देता दिख रहा है. चीन मानता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो तरक्की के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे. अपनी इसी महत्वकांक्षा को लेकर चीन आज दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है. चीन अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन कर रहा है, इस परेड में उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और न्यू इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल है. विक्ट्री डे परेड में पहली बार DF-61 और JL-3 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया.

क्या-क्या दिखा परेड में?

बीजिंग में आयोजित विक्ट्री डे परेड में चीन ने DF-61 बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया, जो परमाणु क्षमता से लैस है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है. इसके साथ ही JL-3 मिसाइल, जो पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है और अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है. इस परेड का प्रमुख हिस्सा रही. चीन ने समुद्री युद्ध में अपनी बढ़ती ताकत को दर्शाने के लिए एंटी-शिप मिसाइलें भी प्रदर्शित कीं. इसके अलावा, कॉम्बैट ड्रोन को दिखाया जो कि निगरानी और हमले दोनों में सक्षम हैं, और साथ ही लेज़र हथियार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी परेड में शामिल थे. इन सभी हथियारों ने चीन की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता को दुनिया के सामने मजबूती से पेश किया.

चीन की विक्ट्री परेड में दुनिया के नेताओं की शिरकत

द्वितीय विश्वयुद्ध में ‘जापान के आक्रमण' के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिक शामिल हो रहे हैं. हथियारों के अलावा परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमा, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ज़िम्बाब्वे और मध्य एशिया के नेताओं समेत 26 विदेशी नेता शिरकत कर रहे हैं. भारत के पड़ोस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू परेड में शामिल होने पहुंचे हैं.

