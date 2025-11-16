चीन: अंतरिक्ष में भेजे 4 चूहे धरती पर वापस लौटे, जानें क्या है ये मिशन

चीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए चार चूहे शुक्रवार को धरती वापस लौट आए हैं. ग्लोबल टाइम्स को चीनी विज्ञान अकादमी (सीएएस) से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगों के नमूनों का नौवां बैच, जिसमें चार चूहे भी शामिल थे. शुक्रवार को चीन अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौटे आए हैं. चूहे को चीनी वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया है. चीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी गई इस स्‍पेसशिप में तीन अंतरिक्ष यात्री- झांग लू, वू फेई और झांग होंगझांग भी शामिल थे.

सीएएस के अनुसार, शोधकर्ता चूहों के व्यवहार और प्रमुख शारीरिक एवं जैव रासायनिक संकेतकों की जांच करेंगे. अंतरिक्ष वातावरण के प्रति चूहों की तनाव प्रतिक्रिया और अनुकूली परिवर्तनों का प्रारंभिक विश्लेषण किया जा सके. भेजे गए चूहों में दो नर और दो मादा थे. चीनी मीडिया के अनुसार, शुरुआती विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि चूहों ने अंतरिक्ष स्टेशन में कम खाना खाया. लेकिन पानी ज्यादा पिया है.

बता दें 60 दिनों से ज्‍यादा की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 300 कैंडिडेट्स में से 'स्पेस माइस' को चुना गया था. नवंबर की शुरुआत में इन्हें चीन अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था. वहीं 10 से अधिक दिनों तक वहां रहने के बाद ये शुक्रवार को धरती वापस आए गए हैं

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये शोध निष्कर्ष भविष्य के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहायक होंगे, जिनमें उच्च-प्रदर्शन वाले सौर सेल सुरक्षात्मक पदार्थ, उच्च-लाभ वाले विकिरण-प्रतिरोधी ऑप्टिकल फाइबर और चंद्र आधार निर्माण सामग्री तैयार करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं. ये उपग्रह संचार और व्यापक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे.