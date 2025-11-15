विज्ञापन

व‍िदेश घूमना है और शाकाहारी हैं तो ये 7 देश चले जाइए, हर वैराइटी और स्‍वाद का म‍िलेगा वेज‍िटेर‍ियन खाना

कौन सा देश ज्यादातर शाकाहारी है? अगर आप शाकाहारी हैं और घूमने का शौक रखते हैं, तो 7 देश आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां हर डिश ताजी सब्जियों, दालों और भारतीय स्वाद में मिलती है. यहां आपको एकदम घर जैसा फील होता है.

दुनिया में सबसे शाकाहारी देश कौन सा है.

Duniya ka sabse shakahari desh : अगर आप शाकाहारी हैं और दुनिया घूमने का शौक रखते हैं, लेकिन खाने की चिंता सताए जाती है, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए. कई ऐसे देश हैं जहां शाकाहारी खाना सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि वहां इसे प्यार और घर जैसे स्वाद के साथ परोसा जाता है. इन देशों में हर जगह ताजी सब्जियां, दालें और पारंपरिक फूड्स मिलते हैं. इन देशों में हर फूड आपको लोकल लाइफ और कल्चर के पास ले जाता है. आइए जानते हैं शाकाहारी ट्रैवलर्स के लिए 7 सबसे बढ़िया देश.

विश्व का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है | Which country is mostly vegetarian

1. भारत (India)

भारत में शाकाहारी खाना कोई नई बात नहीं है. यहां सब्जियों, दालों और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सदियों से होता आया है. गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य इसके लिए खास हैं. प्योर वेज रेस्टोरेंट हर शहर में आसानी से मिलते हैं. इन शहरों में घूमने जाएं तो मसाला डोसा, चना मसाला, पनीर टिक्का, दाल मखनी, समोसे, पकौड़े और लोकल करी जरूर ट्राय करें. पारंपरिक खाने के साथ साउथ इंडियन डोसा, बंगाली मिठाई या पंजाबी व्यंजन का लुत्फ भी जरूर उठाएं.

2. इटली  (Italy)

इटली में सब्जियों का बड़ा महत्व है. यहां का खाना साधारण लेकिन स्वादिष्ट होता है. यहां जाने पर पास्ता कैसियो ए पेपे, एगप्लांट पार्मिगियाना, रिसोट्टो, ब्रुशेटा, पिज्जा मार्घेरिटा जरूर ट्राय करें. यहां जाने के बाद पियाट्टी वेजिटेरियन (Piatti Vegetariani) कहें, ताकि आपको शाकाहारी डिश आसानी से मिल सके.

3. ग्रीस (Greece)

इस लिस्ट में तीसरा नाम ग्रीस का है. जहां का खाना ताजगी से भरपूर होता है. जैतून, फेटा चीज, ताजी सब्जियां और दाल हर डिश में मिलती हैं. यहां जाने पर सगनाकी, स्पानाकोपिता, फालाफल, हुमस, ग्रीक सलाद और वेज मूसाका जरूर ट्राय करें. ग्रीक आईलैंड जाना है तो गर्मियों में जाएं. यहां लोकल मार्केट के पास फ्रेश फूड्स मिलते हैं.

4. थाईलैंड (Thailand)

थाईलैंड में शाकाहारी खाना बेहद टेस्टी मिलता है. स्ट्रीट फूड में वेजिटेरियन ऑप्शन आसानी से मिलते हैं. अगर आप यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो ग्रीन करी (वेजिटेरियन), पाड थाई (टोफू), टॉम यम सूप, स्प्रिंग रोल्स और स्टिकी राइस विद मैंगो का स्वाद जरूर चखें. यहां जाकर 'माई साई मान' (mai sai man) कहें, इसका मतलब मांस नहीं चाहिए. इससे रेस्टोरेंट्स या स्ट्रीट फूड्स कॉर्नर पर आपकी डिश को आसानी से एडजस्ट कर देंगे.

5. इजराइल (isreal)

इजराइल में मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्टर्न खाना वेजिटेरियंस के लिए शानदार है. जब भी इस देश की सैर पर जाएं तो हुमस, फालाफल, सबीच (एगप्लांट सैंडविच), शाकशुका, इजराइली सलाद का लुत्फ जरूर उठाएं. लोकल मार्केट 'शुक्स' (shuks) में जाएं, वहां ताजा सलाद और मेजे मिलते हैं.

6. ताइवान (Taiwan)

ताइवान में बौद्ध परंपरा और आधुनिक व्यंजन का अच्छा मेल है. यहां घूमने जाए तो बौद्ध शाकाहारी मॉक मीट, वेज स्टिर-फ्राई नूडल्स, टोफू हॉटपॉट और बबल टी जरूर ट्राय करें. नाइट मार्केट में शाकाहारी स्ट्रीट फूड को एंजॉय करें, ये बहुत ताजा और सस्ते होते हैं.

7. लेबनान (Lebnan)

वेजिटेरियंस के लिए लेबनान भी शानदार डेस्टिनेशन है. लेबनानी खाना ताजा और कलरफुल होता है. मेजे (छोटे प्लेट्स) शेयर करने के लिए बने हैं. यहां जाएं तो हुमस, बाबा गनूश, ताब्बुलेह, फत्तूश, फालाफल और जातार फ्लैटब्रेड जरूर ट्राय करें. यहां जाने पर मेजे ऑर्डर करें, हर डिश चखें और खाने का एक्सपीरिएंस शेयर करें.

शाकाहारी लोग जब व‍िदेश घूमने जाएं तो यह जरूर करें 

1. अपने डेस्टिनेशन की लोकल लैंग्वेज में 'I am a vegetarian' कहें, ताकि आप आसानी से वेजिटेरियन फूड्स मांग सकें.

2. HappyCow जैसे ऐप्स डाउनलोड करें, ये आपको दुनिया भर में शाकाहारी रेस्टोरेंट्स दिखाती हैं.

3. लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करें, अक्सर स्ट्रीट फूड सबसे ताजा, सस्ते और असली स्वाद देते हैं.

4. सीजन के अनुसार ही ट्रैवल प्लान करें. इससे मौसमी प्रोडक्ट्स के स्वाद और ताजगी दोनों बढ़ जाते हैं.

5. लोकल लोगों से हेल्प लें. छोटे फैमिली रेस्टोरेंट्स खोजने में लोकल लोग मदद कर सकते हैं और सही शाकाहारी फूड खा

ने का एंजॉय बढ़ा सकते हैं.

