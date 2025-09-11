विज्ञापन
चार्ली कर्क हत्याकांड: एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीरें जारी की, राइफल भी बरामद

चार्ली कर्क की हत्‍या मामले में यूटा पुलिस कमिश्नर ब्यू मेसन ने कहा कि संदिग्ध कॉलेज जाने की उम्र का प्रतीत होता है. पुलिस के पास संदिग्ध की तस्वीरें हैं. साथ ही कहा कि हमें उस व्यक्ति का पता लगाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है.

चार्ली कर्क हत्याकांड: एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीरें जारी की, राइफल भी बरामद
  • FBI ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद कर ली है.
  • चार्ली किर्क की हत्या बुधवार को एक स्नाइपर ने की थी, जो छत से कूदकर फरार हो गया था.
  • साथ ही संदिग्ध की दो तस्वीरें जारी की गईं, जिसमें वह टोपी, धूप का चश्मा और काली शर्ट पहने दिख रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की हत्‍या मामले में एफबीआई ने हत्‍यारे की राइफल बरामद कर ली है. कर्क की बुधवार को एक स्‍नाइपर ने गोली मारकर हत्‍या कर दी थी और हत्‍यारा छत से कूदकर भाग गया था. इसके बाद एफबीआई ने चार्ली कर्क की हत्या से जुड़े एक 'संदिग्‍ध शख्‍स' की दो तस्वीरें जारी कीं. जांचकर्ताओं ने जनता से जानकारी देने की अपील की थी. जारी की गई दो तस्वीरों में एक व्यक्ति टोपी, धूप का चश्मा और लंबी बाजू की काली शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है.

यूटा पुलिस कमिश्नर ब्यू मेसन ने कहा कि संदिग्ध "कॉलेज जाने की उम्र का प्रतीत होता है". इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास संदिग्ध की तस्वीरें हैं. उन्होंने आगे कहा, "हमें उस व्यक्ति का पता लगाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है."

सबूतों को जुटा रहा एफबीआई

बीबीसी के मुताबिक, एफबीआई के विशेष एजेंट रॉबर्ट बोहल्स ने घोषणा की कि राइफल एक "जंगली इलाके" में मिली है, जहां से शूटर भाग गया था. साथ ही उन्‍होंने कहा कि एफबीआई की प्रयोगशाला में हथियार की जांच की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि जूते के निशान और बांह के निशान भी मिले हैं, जिनका भी अध्ययन किया जा रहा है.

बोहल्‍स ने हमले को लेकर कहा, "मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक लक्षित घटना थी".

बेहद दुखी है कर्क का परिवार: मेसन

मेसन ने कहा कि उन्होंने कल रात कर्क की पत्नी एरिका से बात की. मेसन ने बताया कि "परिवार बहुत दुखी है". उन्होंने कहा, "मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि वे किस दौर से गुजर रहे होंगे." 

पब्लिक सेफ्टी अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दो लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनमें से किसी का भी गोलीबारी से कोई संबंध नहीं पाया गया और दोनों को रिहा कर दिया गया.

गोलीबारी की सभी दलों ने की निंदा

गोलीबारी की सभी दलों ने निंदा की और ट्रंप ने झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया और राष्ट्रपति पद की घोषणा जारी की.

कर्क सामूहिक गोलीबारी और बंदूक हिंसा पर सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनकी गर्दन में गोली मार दी गई.

Charlie Kirk, Charlie Kirk Assassination, Charlie Kirk Murder
