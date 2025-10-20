हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे से फिसलकर समुद्र में गिरा कार्गो प्लेन, 2 की मौत

- हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोइंग 747 मालवाहक विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया.
- इस हादसे में रनवे के पास खड़े एक वाहन में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार क्रू सदस्यों को बचा लिया गया.
- दुर्घटना के कारण हांगकांग के कार्गो हवाई अड्डे का नॉर्दर्न रनवे बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य रनवे चालू हैं.
हांगकांग इंटनेशनल हवाई अड्डे पर सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. दुबई से उड़ान भरने वाला एक मालवाहक विमान तड़के हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरते समय हादसे का शिकार हो गया. प्लेन रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, इस हादसे में दो लोगों की मौत की खबर स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आई है. ये जानकारी हवाई अड्डा संचालक ने दी.
हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एयरएक्ट लिवरी वाला एक बोइंग 747 मालवाहक विमान एयरपोर्ट की समुद्री दीवार के पास पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है. इसमें एक एस्केप स्लाइड लगी है. प्लेन के आगे और पीछे के हिस्से अलग दिखाई दे रहे हैं.
दुबई से उड़ान भरने वाले एक मालवाहक विमान के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई।#HongKongPlaneCrash #CargoPlaneAccident#HKIA #DubaiToHongKong #RunwayAccident pic.twitter.com/PAGpn3dQbX— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) October 20, 2025
प्लेन में सवार चार क्रू मेंबर्स किए गए रेस्क्यू
हांगकांग एयरपोर्ट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, प्लेन में सवार चार क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पुलिस के हवाले से बताया कि प्लेन के फिसलने से रनवे के पास खड़े एक वाहन में सवार दो लोगों की मौत हो गई, आशंका है कि प्लेन उस विमान से टकरा गया था.हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है.
हादसे के बाद कार्गो हवाई अड्डे का नॉर्दर्न रनवे बंद
बता दें कि हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे के बाद दुनिया के सबसे व्यस्त कार्गो हवाई अड्डे का नॉर्दर्न रनवे बंद कर दिया गया है, जबकि वेस्ट और सेंट्रल रनवे पहले की तरह ही चलता रहेगा.हांगकांग के नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि विमान "लैंडिंग के बाद नॉर्दन रनवे से भटककर समुद्र में जा गिरा. इस हादसे में दो ग्राउंड स्टाफ समुद्र में गिर गए.
फिसलकर समुद्र में गिरा कार्गो प्लेन
एमिरेट्स ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट EK9788 को सोमवार को हांगकांग में लैंडिंग के समय नुकसान हुआ. यह बोइंग 747 कार्गो विमान था, जिसे ACT एयरलाइंस से लीज पर लिया गया था. वही इसका संचालन करती थी. क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, विमान में कोई माल नहीं था. बता दें कि एसीटी एयरलाइंस एक तुर्की एयरलाइन है, जो प्रमुख एयरलाइनों को एक्ट्रा मालवाहक क्षमता प्रदान करती है.
उड़ान ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, हादसे वाला विमान 32 साल पुराना था. कार्गो विमान से पहले पहले यह एक यात्री विमान के रूप में काम करता था.
