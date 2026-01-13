कनाडा में सबसे बड़ी गोल्ड चोरी का आरोपी गिरफ्तार, एक फरार आरोपी के भारत में छिपे होने की आशंका

कनाडा पुलिस ने सोमवार को देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की. ‘प्रोजेक्ट 24K' के तहत 43 वर्षीय अर्सलान चौधरी को टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया. वह दुबई से कनाडा लौटा था. पुलिस के मुताबिक चौधरी का कोई स्थायी पता नहीं है.

अप्रैल 2023 में एयरपोर्ट से 400 किलो शुद्ध सोना (करीब 6,600 बार) और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा चोरी हुई थी. यह शिपमेंट ज्यूरिख से आया था और एयरपोर्ट परिसर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया.

10 लोगों पर आरोप तय

चौधरी पर $5,000 से अधिक की चोरी, अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने और साजिश रचने के आरोप लगे हैं. इस मामले में अब तक 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं या उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है.

भारत में छिपा एक आरोपी

सबसे बड़ा खुलासा यह है कि एक आरोपी सिमरन प्रीत पनेसर, जो एयर कनाडा का पूर्व कर्मचारी है, भारत में छिपा हुआ है. उसने एयरलाइन सिस्टम में हेरफेर कर शिपमेंट डाइवर्ट करने में मदद की थी. पिछले साल उसे चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के फ्लैट में ट्रेस किया गया था. उसके खिलाफ कनाडा-वाइड वारंट जारी है.

अब तक इतनी गिरफ्तारियां

बता दें कि एक अन्य आरोपी, ब्रैम्पटन निवासी आर्चित ग्रोवर को मई 2024 में भारत से आते समय पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था.

अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों में 54 वर्षीय परमपाल सिद्धू, जो एयर कनाडा के पूर्व कर्मचारी हैं, और 40 वर्षीय अमित जलोटा, दोनों ओंटारियो निवासी हैं, शामिल हैं. ब्रैम्पटन निवासी 36 वर्षीय प्रसाद परमालिंगम और टोरंटो निवासी 37 वर्षीय अली रजा को भी गिरफ्तार किया गया है.

ब्रैम्पटन निवासी 43 वर्षीय अम्माद चौधरी और 27 वर्षीय दुरांटे किंग-मैकलीन को भी गिरफ्तार किया गया है. किंग-मैकलीन वर्तमान में हथियारों की तस्करी से संबंधित आरोपों में अमेरिका में हिरासत में हैं.

क्या बोली पुलिस?

पुलिस प्रमुख निशान दुरैयप्पा ने कहा, 'यह जांच दिखाती है कि हमारी टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है. चाहे आप कहीं भी भागें या छिपें, हम आपको ढूंढ निकालेंगे.'