बुल्‍गारिया ने 'यूरो' को राष्‍ट्रीय करेंसी के तौर पर अपनाया, जानिए अब 'लेव' का क्‍या होगा

वर्ष 2026 में नागरिक बुल्गारियाई डाक विभाग की शाखाओं में भी लेव का एक्‍सचेंज कर सकेंगे, जबकि बुल्गारियाई राष्ट्रीय बैंक लेव को यूरो में निःशुल्क परिवर्तित करने की सुविधा देगा.

जनवरी 2026 में, बुल्गारिया में लोग खुदरा दुकानों पर भुगतान के लिए लेव और यूरो दोनों मुद्राओं का उपयोग कर सकेंगे.

बुल्गारिया ने नव वर्ष 2026 के पहले दिन यूरो को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर अपना लिया और इसके साथ ही यह 'यूरो एरिया' का 21वां सदस्य बन गया है. यूरोपीय संघ में शामिल होने के ठीक 19 साल बाद बुल्गारिया ने यह मुद्रा अपनाई है. जनवरी के अंत तक, 'यूरो' के साथ-साथ (स्थानीय मुद्रा) 'लेव' भी भुगतान के वैध माध्यम बने रहेंगे. एक फरवरी से यूरो एकमात्र आधिकारिक मुद्रा बन जाएगा. आठ अगस्त, 2026 तक कीमतें यूरो और लेव दोनों में प्रदर्शित होती रहेंगी.

राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने अपने नव वर्ष संदेश में कहा, 'एकल यूरोपीय मुद्रा को अपनाने का निर्णय एक विवादास्पद समय में लिया गया एक रणनीतिक विकल्प है.' उनके अनुसार, यूरो की शुरुआत बुल्गारिया के यूरोपीय संघ में एकीकरण की दिशा में मील का अंतिम पत्थर है.

दोनों करेंसी का इस्‍तेमाल कर सकेंगे लोग

जनवरी 2026 में, बुल्गारिया में लोग खुदरा दुकानों पर भुगतान के लिए लेव और यूरो दोनों मुद्राओं का उपयोग कर सकेंगे. दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ग्राहकों को बची हुई राशि केवल एक ही मुद्रा (यूरो में या यदि यूरो उपलब्ध न हों तो लेव) में वापस करें.

दुकानदारों को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वे एक ही लेनदेन में दो मुद्राओं में मिश्रित भुगतान स्वीकार करें या नहीं, लेकिन उन्हें इसकी स्पष्ट सूचना देनी होगी.

इस पूरे साल बदल सकेंगे पुरानी करेंसी 

वर्ष 2026 के दौरान, बुल्गारिया के नागरिक देशभर के वाणिज्यिक बैंकों में अपनी पुरानी मुद्रा 'लेव' को नई मुद्रा 'यूरो' में बदल सकेंगे. यह सुविधा साल के मध्य तक पूरी तरह नि:शुल्क रहेगी, लेकिन इसके बाद विनिमय शुल्क लागू हो सकता है.

वर्ष 2026 में नागरिक बुल्गारियाई डाक विभाग की शाखाओं में भी लेव का एक्‍सचेंज कर सकेंगे, जबकि बुल्गारियाई राष्ट्रीय बैंक लेव को यूरो में निःशुल्क परिवर्तित करने की सुविधा देगा.

यूरा अपनाने से प्रगति की उम्‍मीद 

बुल्गारिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष राया नजरियान ने फेसबुक पर लिखा कि बुल्गारिया के लिए 2026 एक निर्णायक वर्ष है. उन्होंने कहा कि ‘यूरो क्षेत्र' की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर देश अब यूरोपीय परिवार में अपना सही स्थान हासिल कर रहा है.

प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजकोव ने कहा, 'हम यूरो क्षेत्र के सदस्य के रूप में नए साल 2026 का स्वागत कर रहे हैं. यह एक रणनीतिक कदम है जो नागरिकों और व्यवसायों, दोनों के लिए अधिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और अधिक अवसर प्रदान करेगा.'

