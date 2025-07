‘इंग्लिश नहीं आता, देश के बाहर निकालो’… ब्रिटिश महिला ने एयरपोर्ट के भारतीय मूल के स्टाफ पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

तुम मेरी भाषा क्यों नहीं बोलते हो… यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने मुबंई से लेकर लंदन तक एक साथ रहने की भावना को ही चुनौती दे रखी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर लुसी व्हाइट ने हाल ही में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के स्टाफ के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए नाराजगी जताई. उस पोस्ट में उसने "अंग्रेजी का एक शब्द" न बोलने के लिए स्टाफ मेंबर्स की आलोचना की है. उसने यहां तक कह दिया कि उन स्टाफ को ब्रिटेन से बाहर निकाल देना चाहिए. अब यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग लुसी व्हाइट पर नस्लवादी होने का आरोप लगा रहे हैं.

लुसी व्हाइट ने एक्स पर लिखा है, "अभी लंदन हीथ्रो में उतरी हूं. यहां अधिकांश स्टाफ भारतीय/एशियाई हैं और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. मैंने जब उनसे कहा कि वो अंग्रेजी बोलें, तब उन्होंने जवाब दिया "आप नस्लवादी हो रही हैं". वे जानते हैं कि मैं सही हूं, इसलिए उन्हें नस्लीय कार्ड का उपयोग किया. उन सभी को निर्वासित (वापस मूल देश भेजाना) कर दें. वे यूके में प्रवेश के पहले बिंदु पर क्यों काम कर रहे हैं?! पर्यटक क्या सोच रहे होंगे."

Just landed in London Heathrow. Majority of staff are Indian/ Asian & are not speaking a word of English.



I said to them, “Speak English”



Their reply, “You're being racist”



They know I'm right, so they have to use the race card.



Deport them all. Why are they working at the…