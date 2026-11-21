फ्लोरिडा के एक मैकेनिक को ब्रिटेन की एक संगीत शिक्षिका की चाकू घोंपकर हत्या करने का दोषी पाया गया है. इस शिक्षिका को उसने अमेरिका आने के लिए राजी किया था. ऑटो रिपेयर और टो ट्रक ड्राइवर ड्वेन हॉल ने इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ की रहने वाली 32 वर्षीय सोनिया एक्सेलबी को एक 'फेटिश' वेबसाइट के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसे अमेरिका बुला लिया.

हॉल ने अपहरण और फर्स्ट-डिग्री हत्या के आरोपों से इनकार किया था. मुकदमे के दौरान, जूरी सदस्यों ने कई गवाहों के बयान सुने. इनमें से ज्यादातर कानून प्रवर्तन अधिकारी थे, जिन्होंने हॉल के ईमेल, फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य दस्तावेजों के जरिए उसकी गतिविधियों का ब्योरा दिया. इससे पता चला कि ब्रिटेन से अमेरिका आने के बाद एक्सेलबी के साथ क्या हुआ था.

एक्सेलबी के अपने घर से लापता होने के बाद एक अंतरराष्ट्रीय जांच शुरू हुई. इस हफ्ते अभियोजकों ने बताया कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं. जांचकर्ताओं के अनुसार, एक्सेलबी ने ऑनलाइन पोस्ट करके यह इच्छा जताई थी कि कोई उनकी जान ले ले, जिसके बाद वह फ्लोरिडा चली गईं.

हलफनामे में क्या बताया गया

'ओकाला स्टारबैनर' की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉल की गिरफ्तारी से जुड़े हलफनामे में कहा गया है कि एक्सेलबी ने पहले भी आत्महत्या के विचार व्यक्त किए थे. जांचकर्ताओं का आरोप है कि हॉल को उनकी इस मानसिक स्थिति के बारे में पता था और उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें फ्लोरिडा बुलाया.

अधिकारियों ने बताया कि एक्सेलबी ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी. ऐसा लगता है कि उनका इरादा यह था कि "अमेरिका में रहने वाले अनजान लोग उनका यौन शोषण करें, उन्हें प्रताड़ित करें और उनकी हत्या कर दें." अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में जब एक्सेलबी अमेरिका पहुंचीं, तो हॉल उन्हें सेंट्रल फ्लोरिडा के गेन्सविले हवाई अड्डे से ले गया.

वह उन्हें एक एयरबीएनबी रेंटल प्रॉपर्टी पर ले गया. बाद में जांचकर्ताओं को वहां ऐसे सबूत मिले जो हॉल को एक्सेलबी के लापता होने और मौत से जोड़ते हैं. इन सबूतों में एक्सेलबी के बैंक कार्ड से किए गए ट्रांजेक्शन और हॉल के मोबाइल फोन में मौजूद एक्सेलबी का एक वीडियो शामिल है.

'द टाइम्स' के अनुसार, हॉल के वकील जूनियर बैरेट ने दलील दी कि एक्सेलबी ने खुद अपनी जान ली है. उन्होंने अपनी अंतिम बहस में कहा, "वह यहां मरने के इरादे से आई थी. उसे लगता था कि वह किसी काम की नहीं है, बेकार है और दूसरों पर एक बोझ है. सवाल यह नहीं है कि उसे किस तरह का पोर्न पसंद है. आप उसकी पसंद से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी जीवनशैली पसंद नहीं है, इस आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. उसने एक्सेलबी को खुदकुशी करने से नहीं रोका, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हत्या है."

सरकारी वकील की दलील

सरकारी वकील एमी बेथ बर्नड्ट ने जूरी सदस्यों से कहा कि उन्हें अपनी "सामान्य समझ" (कॉमन सेंस) का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि हॉल ने एक्सेलबी की मानसिक बीमारी का फायदा उठाया और अपने विकृत आनंद (सैडिस्टिक प्लेज़र) के लिए उसकी हत्या कर दी.

बर्नड्ट ने कहा, "एक्सेलबी बहुत खूबसूरत थी. वह दयालु थी और जो लोग उसे जानते थे, वे सब उससे बहुत प्यार करते थे. वह अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय मानसिक बीमारी से जूझती रही. आज उसे जिंदा होना चाहिए था." उन्होंने आगे कहा, "कोई भी उसे इस आरोपी यानी 'अल्फा सैडिस्ट' (विकृत आनंद लेने वाले व्यक्ति) से नहीं बचा सका. उसने एक ऐसी महिला का फायदा उठाया जो गहरे डिप्रेशन और मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, और जो कोई भी सही फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी."

फैसला सुनाए जाने के बाद, एक्सेलबी के भाई बैरी विल्टन ने कहा, "बीता हुआ यह साल हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल सालों में से एक रहा है. अपनी प्यारी बहन सोनिया को खोने का मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर गहरा असर पड़ा है. मुझे नहीं लगता कि हम कभी पहले जैसे हो पाएंगे."

इसके बाद विल्टन ने सीधे हॉल की ओर देखते हुए कहा, "तुमने सोनिया की परवाह करने का दिखावा किया, जबकि असल में तुम्हें कोई परवाह नहीं थी. तुमने अपनी विकृत कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया. उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में थी. तुम्हारे पास उसे बचाने का मौका था, लेकिन तुमने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया और उसे हमसे छीन लिया."

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