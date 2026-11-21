राजस्थान में BJP को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी को पीछे धकेल दिया है. राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरी है. विपक्ष ने 37 में से 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. यह उस राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, जो महज दो महीने पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में BJP के शानदार प्रदर्शन के बाद बनी थी. लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते.

राजस्थान ग्रामीण चुनाव की असली कहानी

इन नतीजों के असली राजनीतिक मायने तब समझ आते हैं जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं. जैसे कि वरिष्ठ BJP नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में, मंत्रियों के गढ़ों में, और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के जटिल जातीय समीकरणों में. लेकिन आंकड़ों के पीछे कुछ और भी अहम बातें छिपी हैं. मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने यहां पूरा समीकरण ही बदल दिया है. सांगानेर पंचायत समिति की 15 सीटों में से RLP ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और BJP को 3-3 सीटें मिली हैं.

भरतपुर में (जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है) कांग्रेस ने जिला परिषद की 31 में से 21 सीटें जीती हैं. वहीं, BJP को केवल 1 सीट मिली है. यहां भी RLP ने 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. ये एक ऐसा इलाका है, जहां पहले उनका कोई प्रभाव नहीं था.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NDTV को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "21 में से 17 मंत्री अपने ही गढ़ों में चुनाव हार गए हैं." उन्होंने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा को 'जीरो परफॉर्मर' (बेहद खराब प्रदर्शन करने वाला) बताते हुए कहा कि दूदू पंचायत समिति के 15 वार्डों में BJP तीसरे स्थान पर रही. यहां कांग्रेस ने 6, RLP ने 5 और BJP ने 3 सीटें जीतीं.

बीजेपी के दिग्गजों को लगा झटका

इन नतीजों से यह समझा जा सकता है कि कैबिनेट के मौजूदा सदस्यों के खिलाफ 'एंटी-इनकंबेंसी' (सत्ता विरोधी लहर) एक बड़ा कारण रही है. बीजेपी को कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाकों में हार का सामना करना पड़ा है. इनमें दूदू से उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, सवाई माधोपुर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, झोटवाड़ा से उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सीकर से शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या पार्टी अपने मंत्रियों के रसूख को जमीनी स्तर पर चुनावी समर्थन में बदलने में सक्षम है या नहीं.

सीकर के श्री माधोपुर में, शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सभी 4 सदस्य चुनाव हार गए. इनमें उनके बेटे दुर्गा सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. राजस्थान के पूरे चुनावी परिदृश्य को देखें तो कांग्रेस 27 जिलों में सबसे आगे रही है. इनमें जोधपुर और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिले और राजधानी जयपुर भी शामिल हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने अपने गढ़ नागौर में जीत हासिल की है. इसके अलावा, पार्टी ने चित्तौड़गढ़, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा और जयपुर जैसे इलाकों में भी अपनी पैठ बनाई है.

राजस्थान ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का रिजल्ट

कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाती है. पंचायत समिति की 7520 सीटों में से कांग्रेस ने 3758, बीजेपी ने 2213 और RLP ने 497 सीटें जीती हैं.

जिला परिषद की 1271 सीटों में से कांग्रेस को 794, बीजेपी को 357 और RLP को 51 सीटें मिली हैं.

इनके अलावा CPI(M), BAP, BSP और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है.

मौजूदा सरकार के लिए अब समय आ गया है कि वह आने वाले बदलाव के संकेतों को समझ ले.

हार के कारण

बीजेपी के एक सदस्य और पार्टी के सामुदायिक नेता ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, "पार्टी ऐसे नेता सामने नहीं ला पाई है, जो राजस्थान के जातिगत समीकरणों को साध सकें. अगर आप गुर्जर, मीणा, माली और जाट वोटों को देखें, तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ये बीजेपी से दूर हो गए हैं. पार्टी संगठन वरिष्ठ पदों पर मौजूद सामुदायिक नेताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया है. उदाहरण के लिए किरोड़ी लाल मीणा को ही लें. जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में पार्टी की करारी हार इसका एक बड़ा उदाहरण है."

राजस्थान में किसी भी चुनाव के लिए जातिगत समीकरण सबसे अहम होते हैं. ग्रामीण चुनावों में, जहां 70% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला, वहां जातिगत बारीकियां निर्णायक साबित हो सकती हैं. राजस्थान के जिला चुनावों में बीजेपी इन जातिगत समीकरणों को सही ढंग से नहीं साध पाई. ये छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, जहां नतीजे अक्सर बहुत ही स्थानीय जातिगत समीकरणों से तय होते हैं. ऐसे में, जातिगत ध्रुवीकरण में थोड़ा सा भी बदलाव नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है.

कांग्रेस उत्साहित तो बीजेपी में चिंतन

अशोक गहलोत कहते हैं, "ग्रामीण इलाकों के लोग सरकार से नाखुश हैं." लेकिन, जो पार्टी शहरी निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, वह ग्रामीण चुनावों में इतनी बुरी तरह कैसे पिछड़ गई? अशोक गहलोत बताते हैं, "वोट शेयर में सिर्फ 0.94% का अंतर था. शहरी निकाय चुनावों में हम बीजेपी से बहुत पीछे नहीं थे."

बीजेपी के प्रदेश महासचिव श्रवण सिंह बागड़ी ने कहा, "अभी यह कहना मुश्किल है कि शहरी निकाय चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों रहा, जबकि जिला चुनावों में यह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. पार्टी अब इस पर गहराई से आत्ममंथन करने जा रही है." पूछा गया कि क्या पार्टी स्थानीय नेताओं और विधायकों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, जबकि शहरी निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला था और राज्य के हर जिले और बड़े शहर में जोर-शोर से रोड शो किए थे. बागड़ी कहते हैं, "यह एक कारण हो सकता है, हमें इस पर गौर करना होगा."

जहां बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति को फिर से तैयार करने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं जाट नेता हनुमान बेनीवाल को नई राजनीतिक गति मिल रही है. उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) राज्य की स्थापित राजनीतिक ताकतों (बीजेपी और कांग्रेस) के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर उभर रही है. वे दावा करते हैं, "मैंने न केवल मुख्यमंत्री के गढ़ सांगानेर में, बल्कि अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र मंडोर में भी उनकी स्थिति को काफी कमजोर किया है. यह चुनाव 2028 के लिए एक सेमीफाइनल की तरह था और RLP एक तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आई है. हमारा लक्ष्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता से हटाना और राजस्थान में बदलाव लाना है."

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