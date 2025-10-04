विज्ञापन
8 और 9 अक्‍टूबर को भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्‍टारमर, कई अहम मसलों पर होगी चर्चा 

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के तहत ही भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति की समीक्षा करेंगे.

8 और 9 अक्‍टूबर को भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्‍टारमर, कई अहम मसलों पर होगी चर्चा 
  • ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अक्टूबर में दो दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे.
  • यात्रा का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच विजन 2035 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है.
  • दोनों देश भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत व्यापार और उद्योग जगत से संवाद करेंगे.
लंदन:

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अगले हफ्ते भारत के दो दिनों की यात्रा पर आएंगे. पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को बताया कि स्टारमर की 8 से 9 अक्टूबर तक की भारत यात्रा, भारत और ब्रिटेन के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी बनाने के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का एक 'अनमोल अवसर' प्रदान करेगी. स्टारमर 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे. 

विदेश मंत्रालय का बयान 

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के तहत ही भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति की समीक्षा करेंगे.  'विजन 2035' 10 साल का एक रोडमैप है जो कई कार्यक्रमों और पहलों पर केंद्रित है. इसमें कहा गया है, 'दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) की तरफ से पेश मौकों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे. यह भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है.' 

भारत और ब्रिटेन ने जुलाई में मोदी की लंदन यात्रा के दौरान ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था. इस व्यापार समझौते में बाजार पहुंच में इजाफा, ब्रिटिश व्हिस्की और कारों सहित अन्य वस्तुओं पर शुल्क में कटौती और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर रजामंदी बनी है. 

फिनटेक फेस्‍ट में लेंगे हिस्‍सा 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनके प्रशासन की नीतियों के चलते अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर मची उथल-पुथल के बीच ही इस यात्रा से बिजनेस और टेक्‍नोलॉजी से लेकर डिफेंस और सिक्‍योरिटी जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. स्टारमर की यह यात्रा जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के बाद हो रही है. पीएम मोदी के दौर पर दोनों पक्षों के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन हुआ था, उसके अगले साल तक लागू हो जाने की उम्‍मीदें हैं. दोनों नेताओं के मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है, जहां वे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी भाग लेंगे. 

