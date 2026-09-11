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5 महाद्वीप, 21 देश, दुनिया का हर दूसरा शख्स यहीं... मैप में देखें- कहां से कहां तक फैला है BRICS?

12 और 13 दिसंबर को दिल्ली में BRICS होने जा रही है. चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है. ऐसे में जानते हैं कि BRICS देशों में कितनी आबादी रहती है.

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भारत चौथी बार BRICS की मेजबानी कर रहा है.
AFP
नई दिल्ली:

साल 2006 में BRICS की पहली बैठक हुई थी. 2009 में इसकी पहली समिट हुई. अब 18वीं समिट नई दिल्ली में होने जा रही है. वैसे तो BRICS की शुरुआत सिर्फ 4 देशों के साथ हुई थी, लेकिन आज इसके 11 सदस्य हैं. 11 फुल टाइम मेंबर के अलावा इसके 10 पार्टनर हैं. देखा जाए तो इससे 21 देश जुड़े हुए हैं. 

इतने कम सालों में ही BRICS इतना फैल गया है. दूसरी तरफ अमेरिका-यूके जैसे देशों वाला संगठन G-7 है, जिसमें 50 साल बाद भी 7 ही सदस्य हैं. G-7 में 1998 में रूस को भी शामिल किया गया था लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के कारण उसे निकाल दिया गया. 

आज के समय में BRICS इतना बड़ा हो गया है कि अगर यह एक देश होता तो आधी दुनिया इसी मुल्क में रह रही होती. आज दुनिया का हर दूसरा शख्स BRICS में है. 

कितना बड़ा है BRICS?

साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी. ये देश थे- ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन. तब इसे 'BRIC' नाम दिया गया. 2009 में इसकी पहली समिट हुई. फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और यह 'BRIC' से 'BRICS' बन गया. 

BRICS माने B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका. इस संगठन में सबसे बड़ा विस्तार जनवरी 2024 में हुआ. तब इसमें 5 देश- मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हो गए. अगले ही साल इससे इंडोनेशिया भी जुड़ गया. अब इसे BRICS+ कहा जाने लगा है.

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इनके अलावा इसमें 10 देश ऐसे हैं जो फुल टाइम मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन पार्टनर हैं. ये 10 देश हैं- बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम.

कितनी आबादी रहती है इनमें?

BRICS+ के 11 देशों को ही जोड़ा जाए तो इसमें लगभग 400 करोड़ लोग रहते हैं. यानी, दुनिया की आधी आबादी. दुनिया की 49% आबादी इन्हीं देशों में रहती है. 

इसमें भी भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनमें 280 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं. भारत की 147 करोड़ तो चीन की 141 करोड़ से ज्यादा आबादी है. 

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यह भी पढ़ेंः 400 करोड़ की आबादी, 70 लाख सैनिक और 38 ट्रिलियन डॉलर की GDP... अगर BRICS एक देश होता तो कितना बड़ा होता?

सब मिल जाएं तो कितना बड़ा है BRICS?

BRICS के अभी 11 देश फुल टाइम मेंबर हैं, जबकि 10 पार्टनर कंट्री हैं. अगर सभी 21 देशों को मिला दिया जाए तो इसमें दुनिया के 460 करोड़ लोग रहते हैं. यानी, दुनिया की 55% से ज्यादा आबादी यहीं रहती है.

दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी में से 7 देश BRICS से जुड़े हुए हैं. ये 7 देश हैं- भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, रूस और इथियोपिया. 

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अगर देखा जाए तो BRICS पांच महाद्वीपों तक फैला हुआ है. इसकी तुलना में G-7 में सिर्फ 3 महाद्वीप के 7 ही देश हैं. 

BRICS में एशिया के 11, अफ्रीका के 5, यूरोप और साउथ अमेरिका के 2-2 और नॉर्थ अमेरिका का एक देश शामिल है. जबकि, G-7 में यूरोप के 4, नॉर्थ अमेरिका के 2 और एशिया का एक ही देश है. 

कुल मिलाकर अगर BRICS के सभी मेंबर और पार्टनर देशों को मिलाकर एक देश बना दिया जाए तो यह 5 महाद्वीपों तक फैला होगा.

यह भी पढ़ेंः ना मुख्यालय और ना महासचिव, 18 साल का हुआ ब्रिक्स; कैसे आपसी खींचतान से बढ़ा चैलेंज

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