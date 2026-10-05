जिस ग्राइंडर से प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने काटा प्राइवेट पार्ट, उसकी तस्वीरें आई सामने

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हुई आत्महत्या के मामले में एनडीटीवी की जांच में कई अहम सबूत सामने आए हैं. आत्महत्या से पहले की पूरी घटनाक्रम को जोड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले सबूत इस मामले की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं. शुरुआती जांच में मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज से यह संकेत मिलता है कि रसिक दुलारी शरण ने आत्महत्या की थी. हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

जिस कमरे में काटा प्राइवेट पार्ट, उसका CCTV आया सामने

एनडीटीवी को उस कमरे की तस्वीरें मिली हैं, जहां आत्महत्या से पहले रसिक दुलारी शरण ने खुद को गंभीर रूप से घायल किया था. जिस कमरे में रसिक दुलारी शरण ने अपना प्राइवेट पार्ट काटा उस कमरे का भी सीसीटीवी सामने आया है. जांच के दौरान उस ग्राइंडर की तस्वीर भी सामने आई है, जिसका इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है. सीसीटीवी में रसिक अपनी खून से लटपट धोती संभालने हुए बाहर निकल रहे हैं.

इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज में रसिक को सीढ़ियों की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. पुलिस अलग-अलग कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए उसके मूवमेंट का पूरा क्रम जोड़ने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने ब्लड सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे

सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद रसिक छत की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं. छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं. जांच एजेंसियां इन सभी फुटेज को एक साथ जोड़कर पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रही हैं. पुलिस ने मृतक के ब्लड सैंपल भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने किसी नशीले पदार्थ या ड्रग्स का सेवन तो नहीं किया था.

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