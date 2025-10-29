ब्राजील: रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों की मौत, UN ने घटना को बताया डरावना

- ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और सैनिकों ने एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर बड़े पैमाने पर छापा मारा.
- इस कार्रवाई में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी शामिल हैं.
- अभियान में लगभग 2,500 पुलिसकर्मी और सैनिक शामिल थे.
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मंगलवार एक पुलिस कार्रवाई में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 ब्राज़ीलियाई पुलिस और सैनिकों ने मंगलवार को रियो डी जेनेरियो में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर बड़े पैमाने पर छापा मारा, जिसमें 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी मारे गए. कुल मिलाकर इस कार्रवाई में 64 लोग मारे गए हैं.
At least 64 killed, including 4 police officers in massive Rio de Janeiro police raid— ANI Digital (@ani_digital) October 28, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/QltKiiHg9F #Brazil #RiodeJaneiro #PoliceRaid pic.twitter.com/N6sJwRQCqw
रियो की राज्य सरकार के अनुसार, इस अभियान की योजना एक साल से भी ज़्यादा समय से बनाई जा रही थी और इसमें 2,500 से ज़्यादा सैन्य और नागरिक पुलिसकर्मी शामिल थे. सुरक्षा बलों ने गिरोह के नियंत्रण वाले कई इलाकों को घेरा और जब यहां प्रवेश किया तो फायरिंग शुरू हो गई. इस दौरान 64 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने कम से कम 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी रहने पर हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 42 राइफलें भी ज़ब्त की हैं.
पुलिस पर ड्रोन से किया हमला
राज्य सरकार ने कहा कि गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. "अपराधियों ने पेन्हा कॉम्प्लेक्स में पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया,"
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने रियो डी जेनेरियो में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस की छापेमारी को डरावना बताया. एक्स पर पोस्ट कर लिखा "हम रियो डी जेनेरियो के फेवेला में चल रही पुलिस कार्रवाई से भयभीत हैं, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर चार पुलिस अधिकारियों सहित 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है." "हम अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, तथा शीघ्र एवं प्रभावी जांच का आग्रह करते हैं."
