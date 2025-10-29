विज्ञापन
विशेष लिंक

ब्राजील: रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों की मौत, UN ने घटना को बताया डरावना

मंगलवार को रियो डी जेनेरियो में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी मारे गए हैं. राज्य सरकार ने कहा कि गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया.

Read Time: 2 mins
Share
ब्राजील: रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों की मौत, UN ने घटना को बताया डरावना
सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी रहने पर हताहतों की संख्या बढ़ सकती है.
  • ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और सैनिकों ने एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर बड़े पैमाने पर छापा मारा.
  • इस कार्रवाई में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी शामिल हैं.
  • अभियान में लगभग 2,500 पुलिसकर्मी और सैनिक शामिल थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रियो डी जेनेरियो:

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मंगलवार एक पुलिस कार्रवाई में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 ब्राज़ीलियाई पुलिस और सैनिकों ने मंगलवार को रियो डी जेनेरियो में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर बड़े पैमाने पर छापा मारा, जिसमें 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी मारे गए. कुल मिलाकर इस कार्रवाई में 64 लोग मारे गए हैं.

रियो की राज्य सरकार के अनुसार, इस अभियान की योजना एक साल से भी ज़्यादा समय से बनाई जा रही थी और इसमें 2,500 से ज़्यादा सैन्य और नागरिक पुलिसकर्मी शामिल थे. सुरक्षा बलों ने गिरोह के नियंत्रण वाले कई इलाकों को घेरा और जब यहां प्रवेश किया तो फायरिंग शुरू हो गई. इस दौरान 64 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने कम से कम 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी रहने पर हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 42 राइफलें भी ज़ब्त की हैं.

पुलिस पर ड्रोन से किया हमला

राज्य सरकार ने कहा कि गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. "अपराधियों ने पेन्हा कॉम्प्लेक्स में पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया," 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने  रियो डी जेनेरियो में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस की छापेमारी को डरावना बताया. एक्स पर पोस्ट कर लिखा "हम रियो डी जेनेरियो के फेवेला में चल रही पुलिस कार्रवाई से भयभीत हैं, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर चार पुलिस अधिकारियों सहित 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है." "हम अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, तथा शीघ्र एवं प्रभावी जांच का आग्रह करते हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
60 People Killed, Brazil 60 People Killed, Brazil Police Operation In Rio De Janeiro
Get App for Better Experience
Install Now