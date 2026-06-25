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बिल गेट्स का कबूलनामा, शादी में रहते हुए किए 3 अफेयर, एपस्टीन करना चाहता था ब्लैकमेल

बिल गेट्स ने कबूल किया है कि उन्होंने तीन महिलाओं के साथ अफेयर किए थे. उन्होंने दावा किया कि जेफरी एपस्टीन ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की.

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बिल गेट्स का कबूलनामा, शादी में रहते हुए किए 3 अफेयर, एपस्टीन करना चाहता था ब्लैकमेल
एपस्टीन को लेकर बिल गेट्स ने बड़ा बयान दिया है
  • बिल गेट्स ने बताया कि जेफरी एपस्टीन ने उनकी पर्सनल जिंदगी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया
  • गेट्स ने तीन महिलाओं के साथ अपने अफेयर स्वीकार किए जिनमें दो रूसी महिलाएं और एक मेडिकल एंटरप्रेन्योर शामिल हैं
  • उन्होंने कहा कि एपस्टीन ने उनके अफेयर की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी
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माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जेफरी एपस्टीन को लेकर बड़ा बयान दिया है. बिल गेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी को बताया है कि जेफरी एपस्टीन ने उनकी पर्सनल जिंदगी की जानकारी का इस्तेमाल करके उन पर दबाव बनाने कोशिश की. अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने बंद दरवाजे के पीछे दी गवाही के दौरान, गेट्स ने तीन महिलाओं के साथ अफेयर की बात मानी और कहा कि एपस्टीन को उनमें से दो के बारे में पता था.

तीन महिलाओं से अफेयर की बात कबूली

10 जून को गेट्स ने सांसदों को बताया कि एपस्टीन को दो रूसी महिलाओं ब्रिज प्लेयर मिला एंटोनोवा और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट करीमा निगमतुलिना के साथ उनके अफेयर के बारे में पता था. उन्होंने मेडिकल एंटरप्रेन्योर एलिस जैकब्स नेसलरोड्ट के साथ तीसरे अफेयर की बात भी मानी.

यह गवाही तब हुई जब सांसद एपस्टीन के नेटवर्क और पुराने संबंधों की जांच कर रहे थे, जो कुछ और दस्तावेज सामने आने के बाद शुरू हुई थी. गेट्स ने कहा कि इन रिश्तों का एपस्टीन के साथ उनके लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन उन्होंने माना कि इनसे उनके परिवार को दुख पहुंचा.

गेट्स ने कहा, 'इन अफेयर का एपस्टीन के साथ मेरे लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन ये मेरे परिवार के लिए दुखद थे. एपस्टीन मेरे अफेयर की जानकारी और साथ ही कई झूठ का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की थी ताकि मैं उसके साथ फिर से जुड़ जाऊं.'

'उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा था'

गेट्स ने सांसदों को बताया कि एपस्टीन ने असल में उन्हें कभी ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन उन्हें लगता है कि एपस्टीन ने ऐसा करने के बारे में सोचा होगा. गेट्स ने कहा, 'उसने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन इन ईमेल को देखने पर इस बात की गंभीर संभावना लगती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा था.'

उन्होंने एपस्टीन के लिखे 2013 के एक ईमेल ड्राफ्ट की ओर इशारा किया, जिसमें गेट्स की पर्सनल जिंदगी और उनके पूर्व कर्मचारी बोरिस निकोलिक के बारे में आरोपों का जिक्र था. गेट्स ने कहा कि यह मैसेज दबाव बनाने की कोशिश जैसा लग रहा था.

गेट्स ने कहा, 'कौन जानता है कि उसने इसे कभी डॉ. निकोलिक को भेजा था या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी मकसद को पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था, यह ब्लैकमेल करने जैसा ही है.'

गेट्स ने एपस्टीन के अपराधों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और कहा कि उसके साथ संपर्क बनाए रखना एक गलती थी. गेट्स ने कहा, 'मुझे पता है कि उसे दोषी ठहराया गया था. मुझे उस बारे में पता था. मैं सीमित भूमिका में उससे मिलने का जोखिम उठाने को तैयार था.' 

गेट्स ने STD के दावों को नकारा

कमेटी ने गेट्स से एपस्टीन से जुड़े उन दस्तावेजों के बारे में भी सवाल किए, जिनमें कहा गया था कि एक अफेयर के बाद उन्हें सेक्स से फैलने वाली बीमारी (STD) होने की चिंता थी. गेट्स ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें कभी STD नहीं हुआ और न ही उन्होंने कभी किसी को चुपके से दवा दी.

गेट्स ने बताया कि वे एपस्टीन से लगभग 12 से 14 बार मिले थे और चार साल के दौरान उनके साथ दो बार वीडियो कॉल पर बात की थी. उन्होंने कहा कि एपस्टीन ने बार-बार कहा था कि वे उन्हें चैरिटी के काम के लिए अमीर दानदाताओं से मिलवा सकते हैं, लेकिन उन वादों का कभी कोई नतीजा नहीं निकला.

यह भी पढ़ें: 'मैंने कभी किसी को सताया नहीं...', जेफरी एपस्टीन से संबंध पर बोले बिल गेट्स

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