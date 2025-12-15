विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया पर आतंकी हमला करने वाले बाप-बेटे पर 9 बड़े खुलासे

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने मिलकर उत्सव मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम के कम 15 लोगों की जान ले ली. 42 लोगों घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने आतंकी हमला किया
  • सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है और लगभग 40 घायल
  • हमले को अंजाम देने वाले दो आतंकवादी पिता-पुत्र थे. पिता को मौके पर पुलिस ने मारा, बेटा हॉस्पिटल में भर्ती
  • बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है और पिता 1998 में ऑस्ट्रेलिया आए थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार, 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. लगभग 40 घायल लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं. पुलिस के अनुसार, इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आपसे में पिता और बेटे थे. एक तरफ इस आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लोगों के जेहन में यह सवाल उठ रहा कि इन दोनों आतंकियों ने मासूम लोगों पर गोली क्यों चलाई. वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में सख्त बंदूक कानून बनाने के प्रस्ताव रखा है. चलिए आपको इस आतंकी बाप-बेटे पर हुए अबतक के 10 बड़े खुलासे बताते हैं.

  1. सिडनी बोंडी बीच के पास दो आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया और दोनों बाप-बेटे थे. 50 साल के हमलावर पिता का नाम साजिद अकरम था. इसे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घटनास्थल पर ही मार गिराया. 24 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.
  2. पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं. पुलिस का मानना ​​है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था.
  3. ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क का कहना है कि नवीन अकरम (आतंकी बेटा) ऑस्ट्रेलियाई मूल का नागरिक है. उसके पिता 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे. 2001 में उन्हें पार्टनर वीजा मिल गया. विदेश यात्राओं के बाद वे तीन बार से निवासी वापसी वीजा (resident return visa) पर रहे थे. 
  4. सिडनी कुरान कॉलेज के प्रमुख शेख एडम इस्माइल और नवीद अकरम की एक पुरानी फोटो ऑनलाइन वायरल हो गई है. इस्माइल कहना है कि उन्होंने 2022 के बाद से नवीद को नहीं देखा है. एडम इस्माइल ने कहा कि अकरम ने कुरान उद्धरण और अरबी भाषा में क्लास के लिए 2019 के अंत में संपर्क किया था. उन्होंने कहा, "जैसे कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों छात्रों के साथ किया है, मैंने उसे केवल एक साल के लिए कुरान पाठ और अरबी सिखाई है. ये एकमात्र विषय थे जो मैंने उसे पढ़ाए थे, और ये वे क्षेत्र हैं जिनमें मैं विशेषज्ञ हूं."
  5. पीएम अल्बनीज का कहना है कि बेटा पहली बार अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के ध्यान में आया था. तब उसकी जांच "दूसरों के साथ जुड़े होने के आधार पर" की गई थी. पीएम ने कहा कि खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच (एसेसमेंट) में यह पाया यह कि उसके हिंसा में शामिल होने के किसी भी खतरे का कोई संकेत नहीं था और इसी लिए उसकी आगे जांच नहीं की गई.
  6. द संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दोनों आतंकी बाप-बेटे ने अपने परिवार को बताया था कि वे दक्षिण तट पर मछली पकड़ने  के लिए जा रहे हैं.
  7. रिपोर्ट के अनुसार नवीन अकरम की मां ने कहा कि उनका बेटा एक बेरोजगार राजमिस्त्री था. उसने आखिरी बार रविवार की सुबह परिवार से बात की थी.
  8. रिपोर्ट के अनुसार मां ने अपने बेटे के लिए कहा, "उसके पास बंदूक नहीं है. वह बाहर भी नहीं जाता है. वह दोस्तों के साथ घुलता-मिलता नहीं है. वह शराब नहीं पीता है, वह सिगरेट नहीं पीता है, वह बुरी जगहों पर नहीं जाता है... वह काम पर जाता है, वह घर आता है, वह व्यायाम करने जाता है और बस इतना ही... हर कोई भी मेरे बेटे जैसा बेटा पाना चाहेगा... वह एक अच्छा लड़का है."
  9. यह घटना ऑस्ट्रेलिया में 1996 के बाद सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी मानी जा रही है. उस साल तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में हुई गोलीबारी में 35 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद देश के हथियार कानूनों में बड़े बदलाव किए गए थे. 
Australia, Australia Terrorist Attack, Bondi Beach
