ट्रंप स्‍पीच विवाद: अब बीबीसी के चेयरमैन ने मांगी माफी, जानें क्‍यों मचा है इतना बवाल 

बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने सोमवार को ब्रॉडकास्‍टर के फैसले की गलती के लिए माफी मांग ली है. यह सारा मामला 6 जनवरी, 2021 से जुड़ा है.

  • बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने ट्रंप की स्पीच की एडिटिंग को लेकर हुई गलती के लिए माफी मांगी है.
  • बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज हेड डेबोरा टर्नेस ने विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है.
  • ट्रंप की स्पीच को इस तरह एडिट किया गया जिससे यह हिंसक कार्रवाई की अपील लगने लगी थी.
लंदन:

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्‍पीच की एडीटिंग को लेकर जारी विवाद में बीबीसी के चेयरमैन ने माफी मांग ली है. इससे पहले बीबीसी के टॉप एग्जिक्‍यूटिव और न्‍यूज हेड दोनों ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था. इसके बाद से ही बीबीसी सोमवार को नेतृत्व संकट और बढ़ते राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है. 

6 जनवरी  2021 की घटना 

पक्षपात के आरोपों पर बीबीसी के डायरेक्‍टर जनरल टिम डेवी और न्‍यूज हेड डेबोरा टर्नेस के इस्तीफे का ट्रंप ने स्वागत किया. उन्‍होंने कहा कि जिस तरह से उनकी स्‍पीच को एडिट किया गया वह 'राष्‍ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने' की एक कोशिश थी. वहीं बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने सोमवार को ब्रॉडकास्‍टर के फैसले की गलती के लिए माफी मांग ली है. यह सारा मामला 6 जनवरी, 2021 से जुड़ा है. कहा जा रहा है कि ट्रंप के वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हुए दंगों से पहले दी गई स्‍पीच को एडिट किया गया था. 

आखिर हुआ था क्‍या 

शाह ने सांसदों को लिखे एक पत्र में कहा, 'हम मानते हैं कि जिस तरह से स्‍पीच को एडिट किया गया था उससे ऐसा लगता है कि यह सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई की अपील थी. इसकी 'पैनोरमा' डॉक्‍यूमेंट्री ने करीब एक घंटे के अंतराल पर दिए गए भाषण के दो हिस्सों से तीन कोट्स को एक साथ जोड़ दिया. इससे ऐसा लगता है कि जैसे यह एक ही कोट है जिसमें ट्रंप ने समर्थकों से उनके साथ मार्च करने और 'पूरी ताकत से लड़ने' की अपील की थी. एडिट किए गए हिस्सों में एक हिस्सा ऐसा भी था जहां ट्रंप ने कहा था कि वह चाहते हैं कि समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें. 

डायरेक्‍टर जनरल ने ली जिम्‍मेदारी 

कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में, डेवी ने कहा, 'कुछ गलतियां हुई हैं और डायरेक्‍टर जनरल होने के नाते मुझे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी.' टर्नेस ने कहा कि यह विवाद बीबीसी को नुकसान पहुंचा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि 'अब जिम्मेदारी मुझ पर है.' 

BBC Trump Controversy, BBC Trump Documentary Row, Donald Trump News
