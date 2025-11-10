- दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए.
- धमाके के समय चांदनी चौक इलाके में भारी भीड़ मौजूद थी, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर मिली.
- घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी है.
सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के करीब जोरदार ब्लास्ट हुआ. बताया जा रहा है एक कार में हुआ यह धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए. इस ब्लास्ट में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जबकि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है. हमले की जांच के लिए स्पेशल सेल की एक टीम ब्लास्ट वाली जगह पर भी पहुंच चुकी है. यह इलाका जहां ब्लास्ट हुआ है, वह चांदनी चौक से कुछ ही दूर है और ब्लास्ट के समय वहां पर काफी भीड़ थी. एक नजर डालिए इस घटनाक्रम से जुड़ी 10 अहम बातों पर.
कार के भी परखच्चे उड़े
- कार में धमाका इतना जबर्दस्त था कि पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए.
- धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई है.
- कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है
- घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है.
- फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है. पूरे इलाके को घेरा गया
- चांदनी चौक के पास यह धमाका हुआ, वहां काफी भीड़ थी
- क्या टेरर ऐंगल है, इसका शक ज्यादा है. कार में हुआ धमाका काफी बड़ा था.
- घायल लोग सड़क पर खड़े रहे. उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है.
- अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं आई है कि घटना में कितने लोग घायल हैं.
- मामले की पूरी जांच के लिए स्पेशल सेल की एक टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है.
विस्फोटक की जानकारी नहीं
क्या किसी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, इसकी अभी जांच जारी है. धमाका इतना जबर्दस्त था कि पास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. लाल किले के पास हुआ यह धमाका आम धमाका नहीं है. इसकी आवाज और का असर जितनी तेज है, उससे इसके आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. लालकिले के गेट नंबर एक के पास यह धमाका हुआ. जानकारी के मुताबिक 7 बजे के करीब यह धमाका हुआ. शाम का वक्त होने के कारण इस इलाके में काफी भीड़भाड़ होती है.
शाम को थी जबरदस्त भीड़
लालकिले के पास धमाका इतना जबर्दस्त था कि लोग दहल गए. शाम के समय लालकिले के पास के इलाके में काफी भीड़ होती है. चांदनी चौक पास में है. जानकारी के मुताबिक धमाका कार में हुआ. यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि पास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इस धमाके की चपेट में कई लोग आ गए हैं. कितने घायल हुए हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है. मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं.
सड़क पर पड़े घायल लोग, खौफनाक मंजर
दिल्ली में लालकिले के गेट नंबर एक के पास हुए धमाके का मंजर खौफनाक है. ब्लास्ट की चपेट में आकर गई लोग घायल हो गए. घटनास्थल की तस्वीरों में कुछ लोग सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं. लालकिले के गेट नंबर एक के पास यह धमाका हुआ. जानकारी के मुताबिक 7 बजे के करीब यह धमाका हुआ. शाम का वक्त होने के कारण इस इलाके में काफी भीड़भाड़ होती है.
