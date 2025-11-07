AQ खान का नेटवर्क, पाकिस्तान का परमाणु बम और ट्रंप का दावा... भारत ने फिर खोली PAK की पोल

पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है. बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सनसनीखेज दावा किया था. ट्रंप ने कहा था, "रूस परीक्षण कर रहा है और चीन परीक्षण कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि वे परीक्षण करते हैं, और दूसरे भी परीक्षण करते हैं. निश्चित रूप से उत्तर कोरिया भी परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है." ट्रंप के दावे पर शुक्रवार को भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अवैध और गोपनीय परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के दशकों पुराने इतिहास को दर्शाती हैं.

ये अवैध और गोपनीय परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का दशकों पुराना इतिहास...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये अवैध और गोपनीय परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के दशकों पुराने इतिहास को दर्शाती हैं, जो तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारियों और AQ खान नेटवर्क जैसी गतिविधियों पर आधारित रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण परमाणु प्रसार (nuclear proliferation) की समस्या और गहराती गई है.

⚡ BREAKING: India Slams Pakistan Over Trump's Remarks on Secret Nuclear Tests:



“Clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history, that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network and… pic.twitter.com/wfRIKq1pRC — OSINT Updates (@OsintUpdates) November 7, 2025

भारत शुरू से दुनिया को आगाह करता रहा हैः रणधीर जायसवाल

भारत के विदेश मंत्रायलय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड की ओर आकर्षित करता रहा है, ताकि दुनिया इस खतरे को समझ सके. उन्होंने कहा, “भारत ने हमेशा वैश्विक समुदाय को आगाह किया है कि पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां पारदर्शी नहीं हैं और यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का बार-बार उल्लंघन करता रहा है.”

हमने ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया हैः MEA स्पोकपर्सन

रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी को नोट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बारे में बात की थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की अवैध परमाणु गतिविधियां न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. भारत का यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और परमाणु प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

परमाणु तस्करी नेटवर्क का क्या है AQ खान नेटवर्क

मालूम हो कि AQ खान नेटवर्क परमाणु तस्करी के लिए कुख्यात है. अब्दुल कदीर खान (A.Q. Khan) का परमाणु तस्करी नेटवर्क 1980 और 1990 के दशक में संचालित हुआ था. A.Q. Khan का नेटवर्क एक अवैध समूह था जो परमाणु तकनीक की तस्करी करता था. भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के परमाणु नेटवर्क पर बात करते हुए फिर से एकक्यू खान नेटवर्क का जिक्र कर उसकी पोल खोली.